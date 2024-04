Lodowiec kandydatem w wyborach prezydenckich w Islandii. Spełnia wymogi formalne

Organizatorzy kampanii zapewniają, że Snæfellsjökull poradzi sobie z godną reprezentacją kraju, a dygnitarzy chętnie poczęstuje wodą jöklakalt z roztopów lodowcowych oraz zaoferuje spotkania z lokalnymi ekspertami, w tym glacjologami.

Na stronie możemy się też dowiedzieć, że naukowcy szacują, że rosnące temperatury doprowadzą do roztopienia się Snæfellsjökulla do końca wieku.

Lodowce pokrywają nieco ponad 10 proc. powierzchni Islandii, jednak od 2000 roku ubytek ich masy następuje rekordowo szybko. Naukowcy z NASA szacują, że każdego roku Islandia traci ok. 10 mld ton lodu, co oznacza, że do 2200 roku może być go pozbawiona całkowicie.

Kolejnym wymogiem, który musi spełnić lodowiec, jest uzbieranie do 26 kwietnia 1500 głosów, pochodzących ze wszystkich kwadrantów kraju. Najprawdopodobniej nie będzie musiał się zmierzyć z obecnym prezydentem Islandii Guðnim Th. Jóhannessonem, który zapowiedział, że nie zamierza ubiegać się o reelekcję.