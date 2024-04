Jak uratować „lodowiec zagłady”? Zawiodła metoda, na którą stawiali naukowcy

Na początku marca John Moore, glacjolog i ekspert geoinżynierii z Uniwersytetu w Laponii, zaproponował, by wokół „Lodowca zagłady”, którego wielkość porównać można do ponad połowy Polski, zainstalować gigantyczne podwodne kurtyny o długości 100 kilometrów. Rozwiązanie to miałoby zapobiec przedostawaniu się ciepłej wody morskiej do lodowca, a co za tym idzie – także jego topnieniu.

Reklama

Przedsięwzięcie zapowiadało się dobrze i dawało nadzieję na rozwiązanie problemu. A to jest niezwykle ważne – lodowiec Thwaitesa niezwykle szybko topnieje. Gdyby całkowicie się on roztopił, spowodowałby wzrost poziomu wszystkich oceanów aż o 65 centymetrów. Już teraz przyczynia się on do wzrostu poziomu morza o 4 proc. – co roku zrzuca on do oceanu miliardy ton lodu.

Czytaj więcej Klimat Miliarder kupił tysiące hektarów lasów. Powstaje europejskie Yellowstone Szwajcarski miliarder Hansjörg Wyss, znany filantrop zajmujący się ochroną środowiska, chce stworzyć w Rumunii ogromny park narodowy wraz z Fundacją Conservation Carpathia. Ma powstać w ten sposób „europejskie Yellowstone”.

Jednym z głównych powodów topnienia lodowców jest przepływ ciepłej, słonej wody morskiej w głąb oceanu. Ciepłe prądy uderzają o boki lodowców – w tym między innymi „Lodowca zagłady” – topiąc gruby lód, który zapobiega zapadnięciu się krawędzi szelfu. W miarę tego, jak oceany się ocieplają w wyniku zmian klimatycznych, prądy w coraz większym stopniu powodują erozję, przybliżając lodowiec Thwaitesa do całkowitego rozpadu. Zamontowanie gigantycznych zasłon na dnie morskim miało – przynajmniej w założeniu – pomóc w spowolnieniu topnienia.

W teorii zasłony mogłyby zablokować przepływ ciepłych prądów, powstrzymać topnienie oraz dać więcej czasu na ponowne zagęszczenie się szelfu lodowego. Najnowsze badania wskazują, że nawet tak daleko idąca interwencja nie zadziała – mimo że na przedsięwzięcie miałoby zostać przeznaczonych około 50 miliardów dolarów.