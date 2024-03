Walka o ostatni lodowiec w Wenezueli. Kontrowersyjny pomysł władz. „To absurd”

W latach 50. lodowiec La Corona w Wenezueli był tak rozległy, że rozegrano na nim zawody w narciarstwie klasycznym. Dzisiaj ma wielkość powierzchnię wielokrotnie mniejszą i znika w szybkim tempie. Władze za wszelką cenę nie chcą jednak do tego dopuścić.

Ostatni lodowiec w Wenezueli. Kontrowersyjny pomysł władz

Wenezuela utraciła w ciągu ostatnich 100 lat wszystkie pięć lodowców w Andach, zajmujących łącznie powierzchnię ok. 1000 hektarów. Ostatni z nich, La Corona, znajdujący się na szczycie Humboldta, zajmował niegdyś 450 hektarów, a obecnie liczy jedynie dwa.

Zgodnie z oceną ekspertów, w ciągu maksymalnie pięciu lat La Corona całkowicie stopnieje, a procesu jest już tak zaawansowany, że nie da się go powstrzymać. Rząd Wenezueli nie przyjmuje jednak tych prognoz do wiadomości i zamierza podjąć próbę ocalenia ostatniego lodowca w kraju.

Do tego celu ma zostać wykorzystana specjalna osłona wykonana z polipropylenu, podobna do materiałów stosowanych w krajach alpejskich do ochrony stoków narciarskich latem. Jak stwierdził gubernator wenezuelskiego stanu Merida, w którym znajdowały się niegdyś wspomniane lodowce Wenezueli, Jehyson Guzman, pozwoli to na utrzymanie odpowiednio niskiej temperatury, co powstrzyma topnienie lodowca La Corona.