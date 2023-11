Jak wynika z danych brazylijskiego Narodowego Instytutu Meteorologii (Inmet), panujące obecnie w kraju fale upałów przyniosły nowy rekord temperatur.

Na miesiąc przed rozpoczęciem kalendarzowego lata na półkuli południowej, odnotowano najwyższą w historii kraju temperaturę w mieście Araçuaí w południowo-wschodnim brazylijskim stanie Minas Gerais. Szczególnie wysokie temperatury zarejestrowano również w innych miastach, m.in. Aragarças w stanie Goiás i Cuiabá w Mato Grosso.

Inmet podaje, że jest to już ósma w tym roku fala upałów w kraju, co przypisuje się pogłębiającemu się kryzysowi klimatycznemu oraz zjawisku El Niño. Występujące we wrześniu i październiku fale upałów doprowadziły do niebezpiecznego obniżenia poziomu rzeki Negro, jednej z najważniejszych rzek dla transportu pasażerskiego i towarowego w Amazonii. W związku z ekstremalnymi temperaturami w kraju drastycznie wzrosło zużycie energii.

Fala upałów w Brazylii: historyczny rekord

Niebezpieczne fale upałów w Brazylii doprowadziły do tragedii na koncercie piosenkarki Taylor Swift w Rio de Janeiro. Na stadionie Estádio Olímpico Nilton Santos, na którym miała wystąpić artystka, temperatura pozorna osiągnęła aż 59°C, co doprowadziło do warunków zagrażających życiu oraz zdrowiu. Zdaniem badacza ekstremalnych warunków pogodowych Maximiliano Herrery, mogła to być najwyższa w historii temperatura pozorna w obu Amerykach.