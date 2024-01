„Apelujemy o równą reprezentację w zarządzaniu tegorocznymi rozmowami klimatycznymi, ponieważ zmiany klimatyczne wpływają na cały świat, a nie na jego połowę” – napisano na profilu kampanii. W oświadczeniu zauważono, że kobiety są wciąż niedostatecznie reprezentowane dotychczas jedynie pięć kobiet przewodniczyło konferencjom klimatycznym ONZ w ciągu 29 lat.

„To krok wstecz na drodze do parytetu płci w klimacie, ale wciąż mamy czas na zmiany” – czytamy na profilu kampanii. Autorki apelu zwróciły się też do władz Azerbejdżanu o „o utworzenie zapory ogniowej pomiędzy przemysłem paliw kopalnych a prezydencją Konferencji Stron”, uzasadniając to troską o „integralność środowiskową”.

Brak kobiet w komitecie organizacyjnym COP29 poruszył również inne organizacje. Brytyjska Partia Równości Kobiet skrytykowała tę decyzję na platformie X, pisząc, że „świat stoi w płomieniach, nasz klimat pogrążony jest w kryzysie, kobiety są dotknięte tym problemem w nieproporcjonalnym stopniu”, tymczasem komitet organizacyjny szczytu wyklucza je z procesu decyzyjnego.