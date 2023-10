Czy Chiny zablokują kompromis w odejściu od paliw kopalnych?

Chiny zamiast ograniczać, budują kolejne elektrownie węglowe

Kraj jest również jednym z najpotężniejszych motorów wzrostu rynku węgla. Ich udział w światowej produkcji i konsumpcji wzrósł w ubiegłym roku do odpowiednio 53 proc. i 55 proc. Jak wynika z danych chińskiego Narodowego Urzędu Statystycznego, od stycznia do sierpnia 2022 roku kraj wyprodukował 3,1 mld ton węgla, co oznacza wzrost o 4,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego oraz o 22 proc. w stosunku do średniej z pięciu lat. Jedynie w tym roku, do końca sierpnia w chińskiej prowincji Shanxi wydobyto niemal 900 milionów ton węgla, co oznacza wzrost o 4,4 proc. rok do roku. Jak informuje dyrektor generalny China Shenhua Energy Co., Xu Mingjun, największy chiński koncern węglowy planuje rozbudowę swojej floty elektrowni węglowych do 2025 roku. Spółka ma w planach dodanie łącznie 11,75 gigawatów, pochodzących z elektrowni węglowych oraz gazowych.

W sierpniu chiński oddział Greenpeace alarmował, że jedynie w pierwszym półroczu 2023 roku, kraj zatwierdził produkcję ponad 50 gigawatów nowej energii węglowej, uzasadniając to koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Chiny, które w ciągu ostatnich lat szczególnie dotkliwie odczuwają skutki pogłębiającego się kryzysu klimatycznego oraz związanych z nim konsekwencji w postaci utrudnień w dostawie energii, zdecydowały się rozwijać potencjał energetyczny właśnie tego najbrudniejszego źródła energii. Kraj liczy na to, że dzięki większej liczbie elektrowni węglowych, łatwiej będzie przeciwdziałać skutkom dotkliwej suszy na produkcję energii wodnej, a także unikać przerw w dostawie prądu. Decyzję Chin skomentował autor badania, Gao Yuhe z Greenpeace, zauważając, że rząd zablokował transformację energetyczną kraju. Podkreślił też, że choć Chiny zobowiązały się do osiągnięcia maksymalnego poziomu emisji gazów cieplarnianych przed końcem dekady, to w obliczu rozwoju energetyki węglowej należy uznać, że związana z tym obietnica ograniczania zużycia węgla w latach 2026–2030 raczej nie zostanie zrealizowana. Do 2060 roku Chiny planowały osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, co w tej sytuacji również należałoby uznać za obietnicę mało realistyczną.

Według danych Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA), Chiny mają obecnie w budowie oraz użyciu łącznie 243 GW energii węglowej. Jeśli uwzględnimy projekty znajdujące się jeszcze w fazie przygotowań, sięga ona 392 GW. Jeszcze w tym roku moce produkcyjne chińskich elektrowni węglowych mogą wzrosnąć nawet do 33 proc. w porównaniu z poziomem z 2022 roku.

Potrzebujemy bardziej ambitnych planów klimatycznych

W lipcu Sultan al-Jaber zwrócił się do rządów o to, by do września zaktualizowały swoje krajowe plany klimatyczne (NDC), czyli plany redukcji emisji i przystosowania się do celów zawartych w porozumieniu paryskim. Do tej pory żaden kraj nie przedłożył bardziej ambitnych celów klimatycznych, a według najnowszego raportu Global Stocktake, aktualne nie są spójne ze scenariuszem 1,5°C. Jak wynika z raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), do 2030 roku emisje gazów cieplarnianych muszą spaść o 45 proc. w stosunku do poziomów z 2010 roku, aby uniknąć najgorszych scenariuszy globalnego ocieplenia.