Nowy komisarz UE: paliwa kopalne powinny jak najszybciej przejść do historii

Jak szacuje Europejska Agencja Środowiska, w latach 2015-2021 Unia Europejska zapewniła dotacje do paliw kopalnych w wysokości 52 miliardów euro. W ciągu ostatnich lat, w efekcie rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz wzrostu cen energii, niektóre państwa członkowskie zwiększyły dotacje do paliw kopalnych, co oznacza, że trudno się spodziewać znaczących postępów w odwracaniu tej tendencji do końca dekady.

Czytaj więcej Energia Unijna energia coraz mniej polega na paliwach kopalnych Analitycy Ember ustalili, że w pierwszym półroczu 2023 roku produkcja energii elektrycznej z węgla i gazu spadła w Unii Europejskiej do „rekordowo niskiego poziomu”.

Jeżeli Wopke Hoekstra zostanie wybrany na unijnego szefa ds. klimatu, jego kadencja potrwa do najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego w czerwcu przyszłego roku. Byłby również unijnym reprezentantem na tegorocznym szczycie klimatycznym ONZ COP28 w Dubaju, gdzie według deklaracji, zamierzałby intensywnie pracować nad osiągnięciem porozumienia w zakresie osiągnięcia szczytowego poziomu globalnych emisji do 2025 roku. Hoekstra planuje również walczyć o to, by do 2030 roku na całym świecie potrojono zdolności wytwarzania energii odnawialnej, jednocześnie redukując emisje CO2.