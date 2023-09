Zarządzanie lasami po nowemu. Ekolodzy apelują

Organizacje poinformowały, że Manifest został przesłany do kandydatów i kandydatek w zbliżających się wyborach do Sejmu.

Reklama

Zdaniem aktywistów i aktywistek, w obliczu kryzysu klimatycznego i przyrodniczego, ochrona lasów powinna być kluczowym tematem kampanii wyborczej. Dlatego wysłali oni Manifest do kierownictw partii politycznych i oczekują, że odniosą się one w czasie kampanii do postulatów popieranych przez szeroką reprezentację społeczeństwa. Manifest wzywa m.in. do:

wyłączenia co najmniej 1/5 lasów z wycinek,

uwzględnienia wymogów ochrony gatunkowej podczas prowadzenia gospodarki leśnej,