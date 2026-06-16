Jego autorzy zwracają uwagę, że gatunek odkryty w 2017 r. znalazł się o krok od wyginięcia.

Reklama Reklama

Ulewne deszcze i osuwiska na Sumatrze zabiły 7 proc. populacji orangutanów Tapanuli

Ulewne deszcze i osuwiska miały miejsce na Sumatrze pod koniec listopada 2025 r. Zostały wywołane cyklonem Senyar, który z kolei był skutkiem zmiany klimatu.

W efekcie zginęło 58 z niespełna 800 orangutanów Tapanuli, co stanowi ok. 7 proc. całej populacji tych najrzadszych na świecie małp człekokształtnych, które występują jedynie na Sumatrze. Są to jednak na razie ostrożne szacunki, podkreślają autorzy badania opublikowanego 10 czerwca w czasopiśmie naukowym „Current Biology”. Nie uwzględniają one bowiem uszkodzeń koron drzew wywołanych deszczem ani zmniejszonej dostępności pożywienia.

W najnowszej analizie naukowcy połączyli zdjęcia satelitarne wykonane przed przejściem cyklonu Senyar i po nim z szacunkami dotyczącymi zagęszczenia populacji orangutanów Tapanuli, aby ocenić wpływ powodzi i osuwisk na te małpy.

Ekstremalne opady deszczu poważnym zagrożeniem dla orangutanów Tapanuli

Według badania orangutany Tapanuli zginęły w wyniku utonięcia, uduszenia pod osuwiskami lub uderzenia przez przewracające się drzewa. Zdaniem naukowców wyniki badań dowodzą, że ekstremalne opady deszczu mogą bezpośrednio zagrażać przetrwaniu populacji wielkich małp człekokształtnych. Odkrycie to zgadza się z wcześniejszymi obserwacjami prowadzonymi przez ekspertów do spraw dzikiej przyrody i obrońców praw zwierząt. Zauważyli oni, że po przejściu burzy ślady obecności orangutanów Tapanuli zanikły. Już wówczas podsyciło to spekulacje, że te małpy mogły zostać porwane przez powodzie i osunięcia ziemi.

– Jeśli kilka hektarów lasu zostanie zmiecionych przez potężne osuwiska, nawet silne orangutany są bezradne i zostają po prostu zmiażdżone – zauważył w rozmowie z BBC Erik Meijaard, jeden z autorów badania.

Orangutany Tapanuli zagrożone wyginięciem. Naukowcy apelują

Zdaniem badaczy w przyszłości na Sumatrze prawdopodobnie utrzyma się częstotliwość i intensywność ekstremalnych opadów deszczu. To natomiast stwarza zagrożenie dla przetrwania orangutanów Tapanuli i ich siedlisk. Jak bowiem pokazują badania, gatunek ten wyginie, jeśli nadal będzie tracić ponad 1 proc. swojej populacji rocznie.

Orangutany Tapanuli, jak zauważają naukowcy, są szczególnie narażone na skutki zmian środowiskowych ze względu na wolne tempo reprodukcji – przerwy między narodzinami kolejnych młodych wynoszą u nich od sześciu do dziewięciu lat. Ponadto przetrwanie tych małp w dużym stopniu zależy od dostępności drzew.

„Kryzys, z którym zmagają się orangutany Tapanuli, pokazuje, jak splatają się ze sobą niestabilność klimatu, utrata różnorodności biologicznej i podatność na zagrożenia, co wymaga skoordynowanej reakcji odpowiadającej skali zagrożenia” – alarmują autorzy badania.