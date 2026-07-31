Chmurę ognistą zaobserwowano w weekend w regionie Żyrondy niedaleko Bordeaux. Jak informuje „Time”, władze dotkniętego pożarami departamentu przyznały, że było to prawdopodobnie pierwsze takie zjawisko odnotowane we Francji. Podobne zaobserwowano także nad hiszpańską prowincją Castellón. Chmury nad pożarami powstają pod wpływem intensywnego ciepła, które wywołuje silny prąd wznoszący przegrzanego i szybko unoszącego się powietrza. Może on doprowadzić do powstania gwałtownych burz.

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Jak powstaje chmura ognista?

Intensywny pożar nagrzewa powietrze przy powierzchni ziemi. Następnie szybko unosi się ono do góry. W wyższych warstwach atmosfery ochładza się, a zawarta w nim para wodna zaczyna się skraplać. Nad kolumną dymu tworzy się wtedy chmura. W ten sposób powstaje pirocumulus, który jest pierwszym etapem rozwoju chmury ognistej.

Gdy energia jest już wystarczająco duża, obłok może przekształcić się w pirocumulonimbus. W tym przypadku chmura przebija się przez niższe warstwy atmosfery i dociera niemal do stratosfery. To zjawisko wymaga jednoczesnego wystąpienia silnego pożaru oraz ekstremalnych warunków atmosferycznych.

Dlaczego chmury ogniste są tak niebezpieczne?

Chmury ogniste wywołują gwałtowne podmuchy wiatru, które mogą przyspieszać rozprzestrzenianie się ognia. Powstaje mechanizm sprzężenia zwrotnego – pożar wzmacnia chmurę, a chmura dostarcza pożarowi kolejnych porcji powietrza. W takich warunkach strażacy mają bardzo duży problem z opanowaniem sytuacji. Kolejną kwestią jest to, że dym z pożarów może zwiększać gęstość niektórych chmur, co zmniejsza szanse na opady deszczu, które mogłyby pomóc w tłumieniu ognia. Eksperci mówią również o powstawaniu prądów, które unoszą płonące materiały, powodując powstawanie wtórnych ognisk.

Choć pirocumulusy i pirocumulonimbusy nadal są stosunkowo rzadkie w Europie, naukowcy ostrzegają, że wraz ze zmianami klimatu takie zjawiska mogą występować coraz częściej. W związku z tym niektóre rządy już teraz podjęły pewne działania. Jak donosi „Time”, we Francji rozszerzono obowiązek oczyszczania terenów z roślinności, co ma na celu ograniczenie intensywności pożarów oraz ich rozprzestrzeniania się w pobliżu budynków. Z kolei Hiszpania wprowadziła nowy krajowy wskaźnik zagrożenia pożarami lasów. Pomoże on w identyfikowaniu obszarów, na których występuje skrajnie wysokie zagrożenie.