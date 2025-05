W 2018 roku Albanię odwiedziło niecałe 6 mln turystów z zagranicy, a w ubiegłym roku liczba ta wzrosła niemal dwukrotnie. Do kraju przybyło 12 mln turystów, co stanowi wzrost o ponad 15 proc. w stosunku do roku poprzedniego. W styczniu 2025 roku do kraju przybyło o 12,4 proc. osób więcej niż w styczniu 2024 roku i wszystko wskazuje na to, że ta tendencja się utrzyma i w sezonie letnim napływ odwiedzających będzie również większy niż w latach poprzednich. W ubiegłym roku rząd Albanii przedstawił nową Narodową Strategię Turystyczną, która przewiduje przyjęcie do 2030 roku do 30 milionów turystów zagranicznych, czyli więcej niż obecnie przyjmują Portugalia lub Chorwacja.

Reklama

I choć zwiększone zainteresowanie tym krajem jest z pewnością korzystne dla gospodarki, to pojawiają się wątpliwości co do wpływu tak intensywnej turystyki na klimat i środowisko.

Albania zagrożona przez zmiany klimatu: powodzie, burze i susza

Zgodnie z badaniem opublikowanym przez Bank Światowy, wśród krajów Europy i Azji Środkowej Albania znajduje się na drugim miejscu po Rosji, pod względem zagrożenia występowaniem w przyszłości ekstremalnych zdarzeń pogodowych, takich jak powodzie, susze czy gwałtowne burze.

Jednym z głównych zagrożeń dla kraju, wynikającym z kryzysu klimatycznego, wywołanego działalnością człowieka, jest niebezpieczny wzrost poziomu morza, zagrażający terenom przybrzeżnym. Jak stwierdzili eksperci, w Velipoja, obszarze chronionym położonym nieopodal granicy z Czarnogórą, poziom morza podnosi się o ponad pięć metrów rocznie. Park Velipoja w ciągu ostatniej dekady utracił ponad 30 hektarów, co zagraża lokalnym ekosystemom.