Przyjęta przez legislaturę stanową ustawa przewiduje wprowadzenie dodatkowej opłaty w wysokości 0,75 proc. do obecnie obowiązującego podatku stanowego od noclegów w hotelach, wynajmach wakacyjnych oraz innych krótkoterminowych miejscach zakwaterowania. To jednak nie wszystko – nałożony zostanie także nowy podatek – w wysokości 11 proc. – na usługi związane z rejsami statków wycieczkowych. Opłata zależenia będzie od liczby dni spędzonych przez jednostki w hawajskich portach.

Nowa stawka podatkowa od zakwaterowania wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku i wyniesie 11 proc. (wzrost z obecnych 10,25 proc.). Do tego należy doliczyć 3 proc. podatku lokalnego oraz 4,712 proc. ogólnego podatku od sprzedaży i usług (general excise tax), co łącznie daje 18,712 proc. – jedną z najwyższych stawek tego rodzaju w Stanach Zjednoczonych.

Hawaje szukają pieniędzy na walkę ze skutkami zmian klimatu

Jak szacują lokalne władze, nowe podatki wygenerują rocznie blisko 100 milionów dolarów. Środki te w całości przeznaczone mają zostać na łagodzenie skutków zmian klimatu – między innymi na naprawę zniszczenej linii brzegowej i plaż, zabezpieczenie dachów przed silnymi burzami czy usuwanie łatwopalnych traw, które przyczyniają się do tragicznych pożarów.

Jak zaznacza gubernator Green, podwyżka będzie na tyle niewielka, że nie uderzy turystów po kieszeni. Zauważa także, że wiele osób przybywa na Hawaje właśnie po to, by cieszyć się naturą. „Im bardziej rozwijamy dobrą politykę środowiskową i inwestujemy w doskonalenie naszej przestrzeni życiowej, tym bardziej prawdopodobne, że przyciągniemy lojalnych turystów, którzy będą do nas wracać przez całe życie” – mówi polityk w rozmowie z agencją Associated Press.

Pierwotny projekt ustawy zakładał wyższe stawki, jednak został złagodzony w toku prac legislacyjnych.„Usłyszeliśmy obawy o to, jak utrzymać naszą branżę turystyczną, a jednocześnie znaleźć nowe źródła finansowania na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska” – mówi Linda Ichiyama, wiceprzewodnicząca Izby Reprezentantów stanu Hawaje. „To był kompromis” - dodaje.