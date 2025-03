Badacze zauważają, że w roku 2000 lodowce zajmowały powierzchnię 705 221 km kw. i zawierały prawie 122 bln ton lodu. W ciągu ostatnich dwóch dekad straciły one ok. 5 proc. swojej całkowitej objętości. Eksperci zaznaczają, że na wyspach antarktycznych i subantarktycznych było to 2 proc., zaś w Europie – aż 39 proc.

Badania nad topnieniem lodowców napawają ekspertów niepokojem

Badanie przeprowadzone zostało w ramach projektu Glacier Mass Balance Intercomparison Exercise (Glambie), które koordynowane było przez World Glacier Monitoring Service (WGMS). Naukowcy wykorzystali w nim różne typy danych z wielu źródeł. Łącznie zebrano 233 szacunki zmian masy lodowców w różnych regionach pochodzące od około 450 ekspertów z 35 zespołów badawczych.

Jeden z naukowców, Michael Zemp, wyjaśnia, że korzystając z różnych metod obserwacyjnych, projekt Glambie dostarczył nowych informacji na temat regionalnych trendów i zmienności rocznej, ale także pozwolił zidentyfikować różnice w działaniu różnych metod obserwacyjnych. „Oznacza to, że możemy stworzyć nową podstawę obserwacyjną dla przyszłych badań dotyczących wpływu topnienia lodowców na dostępność wody w regionach i globalny wzrost poziomu mórz” – podkreśla.

Naukowcy zauważają, że lodowce są doskonałym wskaźnikiem zmian klimatycznych. W stabilnym klimacie ich masa pozostaje w równowadze – ilość lodu zyskiwanego w postaci opadów śniegu jest równa ilości topniejącego lodu. Jednak od ponad dwóch dekad lodowce na całym świecie systematycznie się kurczą. Główną przyczyną tego zjawiska jest wzrost temperatur spowodowany działalnością człowieka, zwłaszcza spalaniem paliw kopalnych.

„Zbiorcze szacunki są niezwykle istotne, ponieważ dają ludziom pewność co do wyników badań. Są one kluczowe nie tylko dla innych naukowców zajmujących się klimatem, ale także dla rządów, przemysłu oraz wszystkich, którzy martwią się skutkami globalnego ocieplenia” – mówi BBC prof. Andy Shepherd z Uniwersytetu Northumbria, który nie brał udziału w badaniu.