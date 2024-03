W tegorocznym zestawieniu na drugim miejscu znalazł się francuski buk z Bayeux, natomiast na trzecim – włoskie drzewo oliwne z Luras.

„Bez pomocy wielu instytucji i osób z całej Europy nie byłoby możliwości, aby po raz trzeci polskie drzewo zdobyło prestiżowy tytuł Europejskiego Drzewa Roku. (...) Jest to niesamowite, że tak wielu ludzi, bez wsparcia finansowego instytucji do tego powołanych, pracuje, wspierając lokalne działania miłośników drzew. To niesie nadzieję na przyszłość” - podkreślił cytowany przez TVN24 Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.

Czytaj więcej Lasy Europejski Drzewo Roku. Polski dąb zwycięzcą. Rosnące na skraju Puszczy Białowieskiej wiekowe drzewo wygrało plebiscyt zdobywając niemal 180 tysięcy głosów.

Na czym polega konkurs Europejskie Drzewo Roku?

Celem zapoczątkowanego w 2011 roku konkursu o nazwie Europejskie Drzewo Roku jest zwrócenie uwagi na ciekawe stare drzewa, będące ważnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym, które należy cenić i chronić. O wyborze nominowanych drzew decydują nie tyle rozmiary czy wiek rośliny, lecz historia oraz ich związki z lokalnymi społecznościami.

Organizatorem konkursu Europejskie Drzewo Roku jest Environmental Partnership Association (EPA) z siedzibą w Brukseli. Konkurs organizowany jest jest przez Environmental Partnership Association (EPA) z siedzibą w stolicy Belgii. W Polsce konkurs organizuje zaś powstały na przełomie lat 80. i 90 Klub Gaja, angażujący się między innymi w obronę przyrody i praw zwierząt.

Konkurs Europejskie Drzewo Roku 2024 – podium