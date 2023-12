Dyrektor naczelny organizacji Climate Analytics Bill Hare, w rozmowie z „Guardianem” stwierdził zaś, że opinia Dżabera jest „zadziwiająca i niepokojąca”. – Odesłanie nas z powrotem do jaskiń – to najstarsza metafora przemysłu paliw kopalnych, która niemal zaprzecza zmianom klimatycznym – powiedział.

O słowa Al Dżabera zapytany został rzecznik COP28. W rozmowie z portalem „Sky News” wyjaśniał on, że „prezydent COP jasno stwierdził, że wycofywanie paliw kopalnych jest nieuniknione”, oraz że „koncentruje się on na współpracy ze stronami”, by opracować plan, zapewniający to przejście z minimalnymi zakłóceniami dla świata.

Komentarz rzecznika był prawdopodobnie odniesieniem do wcześniejszych słów Al Dżabera, w których stwierdził, że „musimy stopniowo ograniczać emisję dwutlenku węgla ze wszystkich sektorów, w tym transportu, rolnictwa, przemysłu ciężkiego i oczywiście paliw kopalnych, inwestując jednocześnie w technologie sprzyjającej zerowej emisji”.

Sułtan Ahmed Al Dżaber: prezydent COP28 i szef koncernu naftowego

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem konferencji sekretarz generalny ONZ António Guterres wystosował apel do delegatów mówiąc, iż rozmowy na COP28 powinny skupić się na dojściu do całkowitej rezygnacji z paliw kopalnych. Zwrócił także uwagę na potrzebę realizacji jednego z dwóch celów klimatycznych zapisanych w porozumieniu zawartym w Paryżu – zatrzymaniu ocieplenia w granicach 1,5 st. Celsjusza. - To wciąż obowiązuje - podkreślił. - Mamy potencjał, technologie, możliwości i pieniądze, by to zrobić (…) Musimy zrobić wszystko, co konieczne, by utrzymać ocieplenie w granicach 1,5 st. Cel., ale nie tylko - zaznaczył, dodając, że „jedyne, czego brakuje, to woli politycznej”. - Obietnica ograniczenia zużycia paliw kopalnych już nie wystarczy - podkreślił.

Organizacja COP28 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich niemal od początku budziła ogromne kontrowersje z uwagi na fakt, że jest to jeden z największych na świecie producentów ropy i gazu. Kraj ma również czwarty na świecie największy świat węglowy, a według danych Agencji Informacji Energetycznej (EIA) jest 7. największym producentem ropy naftowej i innych paliw płynnych na świecie. Przychody ZEA z eksportu paliw kopalnych sięgają 70 miliardów dolarów rocznie.

Nie pomaga także fakt, że Sułtan Ahmed Al Dżaber, który desygnowany został na prezydenta tegorocznego szczytu klimatycznego, jest dyrektorem generalnym Abu Dhabi National Oil Company – państwowego giganta naftowego obecnie produkującego dziennie ok. 4 milionów baryłek ropy dziennie, który planuje zwiększyć tę liczbę do 5 milionów.