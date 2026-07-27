Badacze wyjaśniają, że kleszcze źle znoszą gorące i suche warunki, a brak wilgoci utrudnia rozwój larw chrząszcza japońskiego – groźnego, inwazyjnego owada, który niszczy setki gatunków roślin uprawnych, sadowniczych i ogrodowych. Jeżeli okresy suszy będą występowały częściej, może to doprowadzić do zmian w zachowaniu szkodników – twierdzą eksperci.

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Naukowcy: Susza i wysokie temperatury nie sprzyjają kleszczom

Kleszcze nie lubią wysokich temperatur ani suchych warunków – z tego powodu największą aktywność wykazują przede wszystkim wiosną, na początku lata oraz jesienią.

Eksperci z Instytutu Zdrowia Tropikalnego i Publicznego (Swiss TPH) w komunikacie przekazanym agencji Keystone-SDA zaznaczają, że jeżeli okresy suszy będą w przyszłości występowały częściej, mogą wpłynąć na zachowanie tych pajęczaków. Choć nie ma obecnie danych, które pozwalałyby dokładnie określić skalę tego zjawiska, to pewnych obserwacji na ten temat dostarczył w ostatnim czasie projekt – co ciekawe – realizowany w ramach pracy magisterskiej.

„W ramach projektu magisterskiego poszukiwanie kleszczy okazało się trudne, co bez wątpienia jest związane z suszą” – zauważył Pie Müller – kierownik grupy badawczej Vector Biology w Swiss TPH – cytowany przez portal swissinfo.ch.

Mniej przypadków kleszczowego zapalenia mózgu i boreliozy. Powodem wyższe temperatury?

Szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia Publicznego (FOPH) nie dysponuje informacjami dotyczącymi liczebności populacji kleszczy. Gromadzi jednak dane na temat zmian w liczbie zachorowań na choroby, które mogą być przenoszone przez ukąszenia tych pajęczaków, czyli kleszczowe zapalenie mózgu (TBE) oraz boreliozę.

Z rocznego zestawienia wynika, że w czerwcu 2026 r. liczba odnotowanych przypadków kleszczowego zapalenia mózgu była wyraźnie niższa niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku. W czerwcu 2026 r. notowano 1,18 przypadku na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy rok wcześniej było to 1,46 przypadku na 100 tys. osób.

Podobną tendencję odnotowano w przypadku boreliozy. W czerwcu 2026 r. zarejestrowano 23,16 przypadku zakażenia na 100 tys. mieszkańców. W analogicznym okresie poprzedniego roku wskaźnik wynosił 28,45 przypadku na 100 tys. osób.

Eksperci zaznaczają, że do porównywania tych danych należy podchodzić ostrożnie – wahania statystyczne między poszczególnymi latami mogą być znaczne, szczególnie w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu, ponieważ liczba zachorowań na tę chorobę jest stosunkowo niewielka.

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Szkodniki roślin lubią upały. Kleszcze – nie

Upały i susza wpływają także na chrząszcze japońskie, które są niezwykle szkodliwe dla roślin. W ich przypadku sytuacja jest jednak dużo bardziej złożona. Wysokie temperatury nie stanowią bowiem problemu dla dorosłych osobników – przeciwnie, mogą zapewniać im bardzo dobre warunki. „Temperatury od 21 do 35 stopni Celsjusza zapewniają chrząszczom idealne warunki” – wyjaśnił Timo Börker ze służby ochrony roślin działającej w ramach Departamentu Parków i Ogrodów Bazylei.

Podczas gdy dorosłe chrząszcze dobrze funkcjonują w takich temperaturach, znacznie trudniejsze warunki mają ich larwy – sucha gleba nie sprzyja bowiem ich rozwojowi.

Podobnie jak w przypadku kleszczy, dokładne konsekwencje utrzymujących się obecnie warunków – wysokich temperatur – nie są jeszcze znane. Naukowcy zaznaczają, że pełna skala wpływu suszy i upałów na larwy chrząszcza japońskiego będzie możliwa do oceny dopiero w nadchodzącym sezonie.