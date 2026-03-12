TSUE ukarało Portugalię karą w wysokości 10 mln euro, a także dodatkową karą w wysokości 41250 euro dziennie – za to, że cenne przyrodniczo obszary wciąż nie uzyskały wymaganej ochrony.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) swoją decyzję uzasadnił skalą oraz długotrwałością naruszeń, który dopuściły się władze Portugalii. W oficjalnym oświadczeniu wskazano między innymi, że kraj ten przez lata nie wypełniał zobowiązań wynikających z unijnych regulacji dotyczących ochrony siedlisk.
Oprócz jednorazowej grzywny Lizbona musi płacić także 41250 euro dziennie. Kara będzie naliczana do momentu, aż Portugalia w pełni zastosuje się do wyroku sądu z 2019 roku.
„Sąd uznaje, że są to szczególnie poważne naruszenia prawa środowiskowego Unii Europejskiej, w których Portugalia nadal trwa” – podkreślono w komunikacie. Jak zauważono, znaczenie sprawy jest szczególne ze względu na wyjątkową różnorodność przyrodniczą kraju. „Biorąc pod uwagę, że terytorium Portugalii obejmuje bogatą bioróżnorodność, w tym 99 typów siedlisk i 335 gatunków objętych dyrektywą siedliskową, stawka dla wspólnego dziedzictwa Unii Europejskiej jest szczególnie wysoka” – wskazano.
W związku z tym – a także ze względu na długość trwania naruszeń i możliwości finansowe państwa – TSUE zdecydował o maksymalnej dopuszczalnej karze.
Dodatkowa kara w wysokości 41250 euro dziennie wynika z tego, że 55 cennych przyrodniczo obszarów wciąż nie uzyskało wymaganej ochrony. Jak wyjaśnił TSUE, dzienna kara odpowiada stawce 750 euro za każdy z tych terenów. Wraz z wprowadzaniem wymaganych zmian będzie ona stopniowo zmniejszana – za każdy obszar, który zostanie objęty odpowiednią ochroną, dzienna kwota kary spadnie więc o 750 euro.
Sprawa nie jest nowa – Komisja Europejska od lat stara się skłonić Portugalię do lepszego zabezpieczenia siedlisk i gatunków na terenach, które – zgodnie z unijną dyrektywą siedliskową – powinny być objęte ochroną.
Batalia Portugalii z KE sięga 2019 r. – wówczas TSUE uznał, że kraj nie spełnił swojego obowiązku i nie wyznaczył 61 obszarów, które powinny zostać objęte ochroną w atlantyckim i śródziemnomorskim regionie przyrodniczym. Wyrok zapadł po skardze Komisji Europejskiej, która zarzucała władzom w Lizbonie, że nie wyznaczyły oficjalnie terenów o znaczeniu wspólnotowym jako specjalnych obszarów chronionych.
Do obszarów uznanych przez UE za szczególnie ważne dla ochrony środowiska należą m.in.: Peneda-Gerês National Park (jedyny park narodowy Portugalii), Litoral Norte Natural Park, rzeki Minho i Lima, obszar Valongo – znany z rzadkich gatunków paproci i siedliska salamandry pręgowanej – a także pasmo górskie Serra d’Arga i Corno do Bico. To właśnie w tych miejscach – zdaniem UE – powinny zostać wdrożone działania ochronne przewidziane przez dyrektywę siedliskową.
Przedstawiciel portugalskiego rządu podkreślił, że spór dotyczący ochrony siedlisk trwa już od około 30 lat i obejmował działania aż 12 rządów. Jak zaznaczył, w kwietniu ubiegłego roku rozpoczęto proces legislacyjny mający przyspieszyć wyznaczanie obszarów ochrony oraz zatwierdzanie planów zarządzania. „Bardzo niewiele pozostało do zrobienia, aby prace zostały zakończone i aby Portugalia w pełni wypełniła zobowiązania wynikające z dyrektywy siedliskowej” – przekazał.
Według prawa UE państwa członkowskie Wspólnoty zobowiązane są do wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SAC). To kluczowe elementy europejskiej sieci Natura 2000, wyznaczane na podstawie Dyrektywy Siedliskowej w celu trwałej ochrony cennych siedlisk przyrodniczych oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.
