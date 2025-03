Niemiecki koncern broni się – podkreśla przede wszystkim, że „pojedynczy emitent CO2 nie może ponosić odpowiedzialności za globalne zmiany klimatyczne”. „Gdyby takie roszczenie miało podstawy w niemieckim prawie, można by również pociągnąć do odpowiedzialności każdego kierowcę samochodu” – stwierdziła firma w oświadczeniu.

RWE w sądzie. Niemcy zapłacą za zmiany klimatu?

Jak zauważa agencja Reutera, obecnie kluczową kwestią, którą musi rozstrzygnąć sąd, jest to, czy topniejące lodowce rzeczywiście podnoszą poziom wód w jeziorze Palcacocha oraz czy w perspektywie trzech najbliższych dekad istnieje realne zagrożenie powodziowe dla domu Lliuyi.

Choć rolnik złożył pozew w niemieckim Essen – mieście, w którym firma RWE ma swoją siedzibę – już w 2015 roku, to początkowo sprawa została odrzucona. Dla lata później sąd wyższej instancji w Hamm zdecydował jednak, że proces się odbędzie. Rozpoczęcia postępowania nie ułatwiła pandemia COVID-19, która sprawiła, że do 2022 roku sądowi eksperci nie mieli możliwości przeprowadzenia niezbędnych badań w mieście Huaraz. Ostatecznie jednak to się udało, a badacze przedstawili w poniedziałek w sądzie swoje ustalenia.

Czytaj więcej Prawo Przybywa pozwów ws. klimatu. Kwestionują bezczynność państwa Od 2020 roku do sądów na całym świecie wniesiono niemal 500 spraw dotyczących klimatu, a ich liczba wzrosła do 2015 roku ponad dwukrotnie.

Pełnomocnik peruwiańskiego rolnika zakwestionował w sądzie wnioski ekspertów mówiące o tym, że w perspektywie 30 lat istnieje 3-procentowe ryzyko powodzi. Jeśli sąd uzna, że ryzyko to jest realne, kolejnym etapem sprawy będzie analiza wpływu emisji RWE na topnienie lodowców w Andach. Specjaliści oceniają jednak, że może to potrwać kolejne dwa lata.

Zdaniem Harjeeta Singha – założyciela Satat Sampada Climate Foundation, organizacji zaangażowanej w walkę o globalną sprawiedliwość klimatyczną – niezależnie od finału postępowania, sprawy takie jak ta mogą doprowadzić do alternatywnych źródeł finansowania skutków zmian klimatu. „Możemy zwiększyć presję na firmy odpowiedzialne za kryzys i poszukać sposobów, by pozyskane środki pomogły pomóc poszkodowanym ludziom”– zauważa w rozmowie z agencją Reutera. Choć wyrok nie został jeszcze wydany, a sprawa może ciągnąć się naprawdę długo, to adwokatka Lliuyi, Roda Verheyen, zaznacza, że już samo prowadzenie procesu jest istotnym osiągnięciem. „W naszych sercach już wygraliśmy” – stwierdziła w rozmowie z mediami.