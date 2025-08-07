Według Transparency International od początku bieżącej kadencji Parlamentu Europejskiego eurodeputowani wzięli udział w ponad 30 000 spotkaniach, co stanowi wzrost o 314 proc. w porównaniu z pierwszym rokiem ubiegłej kadencji. Tak duży skok częściowo wynika z faktu, że zmiana przepisów parlamentu nałożyła na europosłów oraz ich asystentów obowiązek ogłaszania spotkań zarówno z lobbystami, jak i przedstawicielami innych państw. Wcześniej zobowiązani byli do tego jedynie eurodeputowani pełniący określone funkcje, np. przewodniczący komisji.

Transparency International: Lobbyści branży paliwowej w Europarlamencie

Jak wynika z analizy Transparency International, aż 14 z 20 organizacji z największą liczbą spotkań reprezentuje interesy komercyjne. Zdecydowanie częściej z organizacjami pozarządowymi spotykali się eurodeputowani z partii lewicowych, natomiast posłowie z prawej strony chętniej gościli przedstawicieli przemysłu.

W analizie wskazano między innymi, że Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności najczęściej spotykała się z przedstawicielami naftowych gigantów, takich jak ExxonMobil i FuelsEurope. Przedstawiciele ExxonMobil z kolei najczęściej spotykali się z posłami do Parlamentu Europejskiego z centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej (EPL), największego ugrupowania politycznego w Parlamencie Europejskim.

FuelsEurope znalazło się również wśród 20 organizacji najczęściej goszczonych przez Parlament Europejski. W czołówce uplasowała się również firma tytoniowa Philip Morris International, która podlega Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (WHO), nakładającej ścisłe ograniczenia w kontaktach.