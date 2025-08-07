Reklama

Eurodeputowani i branża paliw kopalnych. Aktywiści ujawnili szczegóły spotkań

Analiza organizacji Transparency International EU podsumowała rok spotkań europosłów. Wśród najbardziej aktywnych lobbystów znaleźli się przedstawiciele naftowych gigantów, którzy umawiali się często na spotkania dotyczące kwestii klimatycznych.

Publikacja: 07.08.2025 05:00

Według analizy Transparency International, eurodeputowani odbyli ponad 1000 spotkań z przedstawicielami czołowych firm z branży paliw kopalnych.

Foto: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Aleksandra Bełdowicz

Według Transparency International od początku bieżącej kadencji Parlamentu Europejskiego eurodeputowani wzięli udział w ponad 30 000 spotkaniach, co stanowi wzrost o 314 proc. w porównaniu z pierwszym rokiem ubiegłej kadencji. Tak duży skok częściowo wynika z faktu, że zmiana przepisów parlamentu nałożyła na europosłów oraz ich asystentów obowiązek ogłaszania spotkań zarówno z lobbystami, jak i przedstawicielami innych państw. Wcześniej zobowiązani byli do tego jedynie eurodeputowani pełniący określone funkcje, np. przewodniczący komisji.

Transparency International: Lobbyści branży paliwowej w Europarlamencie

Jak wynika z analizy Transparency International, aż 14 z 20 organizacji z największą liczbą spotkań reprezentuje interesy komercyjne. Zdecydowanie częściej z organizacjami pozarządowymi spotykali się eurodeputowani z partii lewicowych, natomiast posłowie z prawej strony chętniej gościli przedstawicieli przemysłu.

Administracja Donalda Trumpa zmienia amerykańską politykę klimatyczną. Dowodem jest najnowszy raport
Klimat
Europa przestaje wierzyć Ameryce Trumpa. Zmiana w sprawie danych o klimacie

W analizie wskazano między innymi, że Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności najczęściej spotykała się z przedstawicielami naftowych gigantów, takich jak ExxonMobil i FuelsEurope. Przedstawiciele ExxonMobil z kolei najczęściej spotykali się z posłami do Parlamentu Europejskiego z centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej (EPL), największego ugrupowania politycznego w Parlamencie Europejskim.

FuelsEurope znalazło się również wśród 20 organizacji najczęściej goszczonych przez Parlament Europejski. W czołówce uplasowała się również firma tytoniowa Philip Morris International, która podlega Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (WHO), nakładającej ścisłe ograniczenia w kontaktach.

Eurodeputowani odbyli ponad 1000 spotkań z przedstawicielami siedmiu wiodących firm z branży paliw kopalnych: Shell, ENI, Total Energies, ExxonMobil, PB, Equinor i Chevron. Co najmniej połowa spotkań dotyczyła kwestii związanych z klimatem. Tematyka spotkań europosłów pozostaje jednak w pewnym stopniu owiana tajemnicą, gdyż najczęściej używane w protokołach ze spotkań określenie to „wymiana poglądów”.

Jak wynika z analizy, z oficjalnymi przedstawicielami reżimów autorytarnych, w tym z ChRL, Rosji i Białorusi, regularnie spotykają się europosłowie należący do frakcji Europa Suwerennych Narodów. Członkowie skrajnie prawicowej frakcji Patriots for Europe odbyli zaledwie 4 proc. wszystkich opublikowanych spotkań, choć stanowią trzecią co do wielkości grupę w Parlamencie.

Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Parlament Europejski Klimat

