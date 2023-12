Wybuchy gazociągów Nord Stream zwiększyły emisje Szwecji o 7 proc.

Teraz szwedzka Agencja Ochrony Środowiska podała, że choć największa część wycieku miała miejsce w duńskiej strefie ekonomicznej, to jednak udział w zwiększonej wskutek uszkodzenia rurociągów emisji miała też Szwecja — w jej wyłącznej strefie ekonomicznej uwolniono 5,8 miliona ton metanu. Doprowadziło to do wzrostu rocznych emisji gazów cieplarnianych w Szwecji o 7 proc.

Zdaniem ekspertów bez wycieku gazu emisje w Szwecji spadłyby w ubiegłym roku o 5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Po uszkodzeniu gazociągów poziom metanu w wodzie wzrósł ok. 1 000 razy

To jedna z wielu konsekwencji klimatycznych incydentu. Choć tuż po wycieku część szwedzkich naukowców wyrażała nadzieję, że gaz nie wyrządzi szkody morskim ekosystemom, dalsze badania nie pozostawiły wątpliwości, co do faktycznego wpływu wybuchu na środowisko.

Pobranie próbek wody z okolic miejsc wycieków przez niemieckich naukowców wykazało, że poziom metanu w wodzie był tam ok. 1 000 razy wyższy niż zwykle.

Autorzy badania ostrzegali, że wzrost stężenia dwutlenku węgla może negatywnie wpłynąć na zawartość istotnych składników odżywczych.