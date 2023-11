Z raportu wynika, że zmiany klimatu stworzyły okoliczności, jakich Ziemia nie była świadkiem od bardzo długiego czasu. W ciągu ostatniego półwiecza globalne temperatury rosły szybciej niż przez co najmniej ostatnie 2 tysiące lat, co doprowadziło do szeregu nowych zagrożeń – między innymi fal upałów oraz suszy. W zachodniej części kraju jest ona dziś poważniejsza niż kiedykolwiek od co najmniej 1200 lat. Jak podliczyli badacze, od 1980 roku jedynie fale upałów i susze doprowadziły do szkód o wartości ponad 320 miliardów dolarów. A należy zdawać sobie sprawę z tego, że to jedynie część tego, z czym mierzą się USA w kontekście zmian klimatycznych.

Katastrofa klimatyczna w USA: 150 miliardów dolarów rocznie strat

Eksperci zauważają, że niezwykle niepokojące jest także to, że postępujące zmiany klimatu przyczyniają się do pogłębiania nierówności społecznych i stawiają nowe wyzwania gospodarce.

Wraz z coraz częstszymi powodziami, pożarami, falami upałów i innymi klęskami żywiołowymi, będącymi efektem zmian klimatu, ceny dramatycznie rosną, a co za tym idzie – pogłębia się również niesprawiedliwość środowiskowa.

Autorzy raportu podkreślają, że skutki zmian klimatycznych w nieproporcjonalny sposób dotykają Amerykanów o innym kolorze skóry niż biały, gospodarstwa domowe o niskich dochodach i inne grupy, które w przeszłości były marginalizowane. „Podczas gdy od 20 do 40 proc. małych firm, które zamknęły swoją działalność, w związku z klęską żywiołową, nigdy więcej jej nie wznawia, w przypadku firm prowadzonych przez kobiety czy osoby o innym kolorze skóry niż biały, istnieje jeszcze większe prawdopodobieństwo zamknięcia działalności na dobre” – czytamy.

Dowodem ukazującym nierówności są między innymi dane dotyczące kosztów związanych ze skutkami powodzi. Z raportu wynika, że wysokość wydatków związanych z ich konsekwencjami – a, co warto zauważyć, jest to jedna z najczęściej występujących klęsk żywiołowych w USA – będzie rosła znacznie szybciej w społecznościach o większym odsetku osób o czarym kolorze skóry. Szacuje się, że na obszarach, w których co najmniej 20 procent populacji stanowią osoby tej rasy, średnie roczne koszty spowodowane powodziami będą rosły dwukrotnie szybciej niż w przypadku miejsc, w których mniej niż 1 procent populacji to osoby o czarnym kolorze skóry.

Dlaczego tak jest? Jak zauważają autorzy raportu, to częściowo objaw rasistowskiej polityki mieszkaniowej, w tym redliningu – dyskryminacyjnej praktyki polegającej na wstrzymywaniu usług potencjalnym klientom mieszkającym w miejscach sklasyfikowanych jako „niebezpieczne” dla inwestycji. To właśnie w nich żyje znaczna liczba mniejszości rasowych i etnicznych oraz mieszkańców o niskich dochodach.