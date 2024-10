Oxfam zwraca uwagę między innymi na przypadek Jeffa Bezosa. Jak zaznaczono, dwa prywatne odrzutowce założyciela Amazona w ciągu 12 miesięcy były w powietrzu prawie 25 dni. „Uwolniły tyle samo dwutlenku węgla, ile pracownik Amazona w USA wyemitowałby w ciągu 207 lat” – podkreślono. Niemniej planecie szkodzi także Elon Musk. Dwa odrzutowce właściciela Tesli, platformy X oraz SpaceX łącznie wyemitowały w rok tyle samo CO2, co przeciętna osoba w 834 lata. „Trzy jachty rodziny Walton, spadkobierców sieci handlowej Walmart, w ciągu jednego roku miały natomiast łączny ślad węglowy wynoszący 18 000 ton” – czytamy. To ilość, którą porównać można do rocznej emisji 1714 pracowników sklepów Walmart.

Czym jest organizacja Oxfam?

W swoim raporcie organizacja Oxfam wezwała brytyjską kanclerz skarbu Rachel Reeves do zwiększenia podatków od „ekstremalnego bogactwa zanieczyszczającego klimat”. Eksperci wskazują, że w pierwszej kolejności podatki powinny zostać nałożone na posiadaczy prywatnych odrzutowców i superjachtów. „Pomogłoby to zebrać fundusze, które mogłyby zostać wykorzystane w walce z kryzysem klimatycznym” – wskazują.

„Jednym z kluczowych ustaleń dla nas jest to, że prywatne superjachty są zdecydowanie najbardziej zanieczyszczającą zabawką, jaką może posiadać miliarder. Może z wyjątkiem rakiety” — zaznacza Alex Maitland, jeden z autorów raportu. „Jeszcze bardziej szkodliwa jest emisja gazów cieplarnianych z inwestycji realizowancyh przez najbogatszych. Jest ona 340 razy wyższa niż emisje CO2 z ich jachtów i samolotów odrzutowych” – dodaje.

Jak zaznacza Maitland, jednocześnie szkodliwe dla planety inwestycje są obszarem, który wydaje się mieć „największy potencjał do pozytywnych zmian”. „W przeciwieństwie do większości osób ubogich i o średnich dochodach, miliarderzy mają wybór, jak wykorzystać swoje pieniądze. Gdyby przenieśli swoje udziały do ​​funduszy niskoemisyjnych, ich emisje inwestycyjne byłyby 13 razy niższe” – wskazuje.

Raport Oxfam prognozuje także niezwykle poważne konsekwencje nierówności społecznych. „W nadchodzącym stuleciu 1,5 miliona przedwczesnych zgonów będzie spowodowanych emisjami konsumpcyjnymi najbogatszego 1 proc. osób na świecie" – czytamy. Jak stwierdzono, „ostatnie trzy dekady emisji konsumpcyjnych tej grupy spowodowały też spadek globalnej produkcji gospodarczej o 2,9 biliona dolarów i straty w uprawach odpowiadające zapotrzebowaniu kalorycznemu 14,5 miliona osób rocznie.