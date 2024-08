Gospodarz szczytu klimatycznego ma problemy. Emisje wymknęły się spod kontroli

To zaskakujące m.in. w przypadku ACG, gdzie wolumen spalania z 2023 roku niemal dorównał rekordowym wynikom z 2014 roku, choć zgodnie z analizą danych Rystad Energy, w 2023 roku produkcja ropy naftowej była tam o 46 proc. niższa niż dekadę wcześniej.

Według deklaracji kraju, firmy BP oraz państwowej spółki naftowej SOCAR do 2030 roku proces spalania gazu w produkcji paliw kopalnych ma zostać całkowicie wyeliminowany. To zobowiązanie wynika z podpisania przez strony inicjatywy Banku Światowego Zero Routine Flaring. BP oraz SOCAR są też sygnatariuszami deklaracji Global Methane Pledge z 2021 roku, której celem jest ograniczenie emisji metanu o 30 proc. do końca dekady.