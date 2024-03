W listopadzie 2023 roku Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA) zasięgnęło opinii 89 ekspertów na temat szans wywiązania się przez Chiny z zobowiązania do osiągnięcia szczytowego poziomu emisji CO2 przed 2030 rokiem. Prognozy specjalistów były bardzo optymistyczne, ponad 70 proc. ankietowanych uznało, że kraj nie będzie miał problemu z osiągnięciem celu, a dwóch stwierdziło, że Chiny już osiągnęły swój szczyt emisji.

Najnowsze analizy podważają jednak wcześniejsze ustalenia. W ubiegłym roku emisje CO2 w chińskim sektorze energetycznym wzrosły, podobnie jak produkt krajowy brutto, o 5,2 proc. W nowej analizie CREA ostrzega, że Chiny „daleko odbiegają od swojego celu, jakim jest zmniejszenie intensywności emisji dwutlenku węgla o 18 proc. w latach 2021–2025”.

Emisje w Chinach. Eksperci sceptyczni

Kraj do końca dekady ma osiągnąć najwyższy szczyt emisji, a do 2060 roku stać się neutralny emisyjnie. Najbliższym celem klimatycznym Chin jest redukcja emisji gospodarczych do 2025 roku, jednak według analityków CREA, szanse na ich obniżenie są niewielkie. Zdaniem autorów analizy, bez ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych nie uda się zrealizować celów, tymczasem władze Chin wciąż chętnie przyznają zezwolenia na budowę kolejnych elektrowni węglowych.

W ubiegłym roku Chiny borykały się z suszą, która doprowadziła do drastycznego spadku produkcji energii wodnej, która osiągnęła najniższy poziom od ponad dwudziestu lat. Deficyt energii kraj nadrabiał zwiększeniem produkcji energii z węgla, powodując wzrost emisji. Tymczasem według raportu ONZ „Global Drought Snapshot” pogłębiający się kryzys klimatyczny będzie coraz bardziej zwiększać zarówno częstotliwość występowania suszy w Chinach, a także zwiększać jej intensywność. Napędzane wysokimi emisjami CO2 zmiany klimatu będą więc coraz silniej uderzać w kraj, który powinien w jak największym stopniu polegać na czystej energii, zwłaszcza, że stanowi ona obecnie największy motor jego wzrostu gospodarczego.