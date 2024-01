Niemiecki minister gospodarki Robrt Habeck zadowoleniem skomentował znaczący spadek niemieckich emisji, zauważając, że jest to w dużej mierze zasługa rozwoju odnawialnych źródeł energii. Choć kraj dąży do całkowitego odejścia od węgla do 2038 roku, według Habecka zasadne byłoby przyspieszenie działań o 8 lat. Sprzeciwiają się temu jednak wschodnie landy, których gospodarka w sporym stopniu opiera się na produkcji węgla.

W ramach dążenia do unijnego celu uczynienia Europy pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 roku, Niemcy planują ograniczyć swoje emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 65 proc. do końca dekady oraz osiągnąć neutralność pod względem emisji gazów cieplarnianych do 2045 roku.