Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP

Program wydarzenia obejmuje kluczowe tematy – od sprawiedliwej transformacji i roli samorządów, przez innowacje technologiczne i AI w analizie ryzyk klimatycznych, po edukację i zdrowie publiczne w kontekście kryzysu klimatycznego. W agendzie znalazły się także tematy dotyczące zielonych finansów i inwestycji. Dyskusje dotyczyć będą również zrównoważonego budownictwa – niskoemisyjnych materiałów, energooszczędnych obiektów i dekarbonizacji całego sektora.

Centralne miejsce programu zajmie perspektywa biznesowa – od raportowania niefinansowego i przeciwdziałania greenwashingowi, po wdrażanie regulacji CSRD. Uwaga zostanie poświęcona także pozycji Polski w europejskiej polityce klimatycznej. Eksperci przeanalizują wyzwania wynikające z unijnych regulacji czy strategiczne, określające kierunki transformacji energetycznej. W centrum znajdzie się pytanie, jak Polska może stać się aktywnym projektantem własnej transformacji, a nie jedynie biernym odbiorcą unijnych celów.

Ważnym punktem programu jest format Climate Talks, czyli otwarte rozmowy przedstawicieli administracji, biznesu i organizacji międzynarodowych. To przestrzeń do szczerej wymiany opinii o priorytetach polityki klimatycznej oraz o tym, jak przejść od globalnych deklaracji do konkretnych działań.

Wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej edycji PRECOP będzie gala Green Changer, gdzie organizatorzy nagrodzą liderów transformacji i projekty wyznaczające kierunki zmian.

PRECOP 2025 to kolejna szansa na wspólne definiowanie ambitnych celów, identyfikowanie skutecznych narzędzi oraz wzmacnianie współpracy międzysektorowej. Organizatorem PRECOP jest Grupa PTWP. „Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym konferencji.

Szczegóły wydarzenia, agenda i rejestracja dostępne są na stronie: precop.pl

Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP