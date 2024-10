Kosztowny prezent dla myśliwych z budżetu państwa. Aktywiści protestują

Według naukowców najbardziej efektywną metodą walki z ASF jest strategia wyszukiwania padłych dzików, dająca ponad 46 proc. skuteczności.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zauważyli również, że resort rolnictwa nie wykazał kosztów swojego projektu, mimo posiadania informacji potrzebnych do ich oszacowania. W oparciu o dostępne dane naukowcy obliczyli, że odstrzał dzików w latach 2019-2023 kosztował ponad pół miliarda złotych, z czego lwią część pokrył budżet państwa, a niewielki procent został sfinansowany z unijnego programy na zwalczanie ASF.

Z szacunków wynika też, że przy zastosowaniu odstrzałów jako metody zapobiegania ASF, koszt usunięcie jednego chorego dzika wyniósł co najmniej 119 tysięcy złotych, bez uwzględnienia weekendowej pracy weterynarzy oraz zakupu i funkcjonowania chłodni.

Afrykański pomór świń w Polsce: nieskuteczna polityka państwa

Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot ostrzega, że projekt PSL stanowi kontynuację nieskutecznej polityki, która nie prowadzi do wyeliminowania ASF, a jedynie zasila kieszenie myśliwych. Warto przypomnieć, że myśliwi otrzymują 650 złotych brutto za odstrzał samicy przelatki lub dorosłej samicy dzika oraz 300 złotych brutto za każdego innego dzika.

– Projekt walki z ASF powinien przejść zgodnie z krajowym i unijnym prawem strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko ponieważ jego koszty mogą być jeszcze bardziej dotkliwe niż tylko marnowanie pieniędzy. Podstawowy problem polega jednak na tym, że nie możemy rzetelnie poddać planu walki z ASF ocenie strategicznej, by zbadać jego wpływ na przyrodę, ponieważ od lat strzelamy do dzików, nie mamy więc ani wiarygodnych danych o jego liczebności ani wiarygodnej metody inwentaryzacji. Dziki tymczasem pełnią ważne funkcje ekosystemowe: buchtują ziemię i zjadają owady, które zagrażają drzewom. Stanowią także ważne źródło pokarmu dla drapieżników. Masowy odstrzał tego gatunku to niespotykana ingerencja w środowisko. Projekt jest już jednoznacznie negatywnie zaopiniowany przez Państwową Radę Ochrony Przyrody – twierdzi ekspert i przypomina, że w sejmowej zamrażarce znajduje się inny projekt, który mógłby rzeczywiście pomóc w walce z ASF.

– Kilka lat temu Pracownia na rzecz wszystkich Istot wspólnie z posłankami z Koalicji Obywatelskiej Małgorzatą Tracz i Dorotą Niedziela przygotowała projekt nowelizacji ustawy walki z ASF, który opiera się na skutecznych, naukowych metodach. To kompleksowe rozwiązanie, dobre dla przyrody i rolników trafiło jednak do sejmowej zamrażarki. Wydawałoby się, że w obecnych okolicznościach moglibyśmy do niego wrócić. Zamiast tego mamy projekt PiS bis sygnowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe – dodaje Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.