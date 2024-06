Niemcy poluzowali ustawę o ochronie klimatu

26 kwietnia – głosami koalicji rządzącej SPD–Zieloni–FDP – Bundestag przyjął nowelizację ustawy o ochronie klimatu, która reguluje cele i mechanizmy niemieckiej polityki klimatycznej. Zgodnie z dokumentem Niemcy mają do 2030 roku zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 65 proc. (w stosunku do roku 1990), o 88 proc. – do 2040 r. oraz osiągnąć neutralność emisyjną do 2045 roku.

Poprzednia wersja ustawy wyznaczała maksymalne roczne wartości emisji dla poszczególnych sektorów gospodarki – energetyki, przemysłu, transportu, budownictwa, rolnictwa oraz gospodarki odpadami – do 2030 roku. Oznaczało to, że odpowiedzialność za ich egzekwowanie ponosiły konkretne ministerstwa. Jeśli Rady Ekspertów ds. Zmian Klimatu uznała, że przekroczone zostały ustawowe limity nadzorujące dany obszar, konkretny resort zmuszony był do przygotowania – i to w ciągu trzech miesięcy – planu naprawczego wskazującego instrumenty szybkiej redukcji emisji.

Dziś – zgodnie z najnowszą nowelizacją – nie obowiązują przepisy, które zakładają rozliczanie poszczególnych resortów z postępów bądź opóźnień dotyczących zmniejszania emisyjności w podległych im sektorach. Funkcjonująca wciąż rada ekspercka zmieniła także perspektywę ewaluacji postępów w ograniczaniu emisji. Co to oznacza? Zamiast wstecznie oceniać ubiegłoroczne dane, przygotowuje ona teraz wieloletnią – wspólną dla wszystkich sektorów – prognozę redukcji emisji, początkowo do roku 2030, zaś później – do 2040 i 2045. Nowelizacja zakłada, że jeśli w dwóch kolejnych latach analiza wykaże zbyt wolne tempo w stosunku do przyjętych celów, rząd musi przyjąć plan naprawczy.

Nowe przepisy budzą duże kontrowersje wśród aktywistów przede wszystkim dlatego, że choć nie zmieniły one średniookresowych oraz długookresowych celów redukcji emisji, to są tak naprawdę poluzowaniem dotychczasowych regulacji. Działacze są zdania, że to krok wstecz w kształtowaniu polityki klimatycznej oraz że prawo to jest sprzeczne z konstytucją RFN – sprawia bowiem, że wysiłki na rzecz redukcji emisji zostaną odłożone w czasie. A za to zapłacą następne pokolenia.