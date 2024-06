Przełomowe porozumienie na Hawajach. Władze przystały na oczekiwania aktywistów

Porozumienie zawarte między stanem Hawaje a aktywistami wskazuje między innymi, że władze do roku 2045 mają obowiązek opracować plan osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych w systemach transportu naziemnego, morskiego i lotniczego na wewnętrznych wyspach.

Departament Transportu zobowiązał się także do redukcji gazów cieplarnianych i utworzenia nowej jednostki zajmującej się dekarbonizacją. Planuje on także do 2030 roku przeznaczyć co najmniej 40 milionów dolarów na rozwój publicznej sieci ładowania pojazdów elektrycznych, a także poprawić infrastrukturę w taki sposób, by łatwiej funkcjonowało się pieszym, rowerzystom oraz tym, którzy korzystają z transportu publicznego.

W ramach zawarcia ugody utworzona zostanie także ochotnicza rada młodzieżowa, która będzie doradzać stanowemu Departamentowi Transportu.

„Zajmujemy się dzisiaj skutkami zmian klimatycznych i nie trzeba dodawać, że jest to priorytet. Już teraz wiemy, że zmiany klimatyczne mają swoje skutki” – powiedział w rozmowie z BBC gubernator Hawajów, Josh Green. „To porozumienie daje Hawajom impuls w wyścigu z katastrofą klimatyczną i oferuje model najlepszych praktyk, które można zastosować w innych częściach świata” – dodała Leinā'ala Ley, prawniczka młodych działaczy.

Eksperci, na których powołuje się BBC, zauważają, że to już druga tak przełomowa sprawa w sprawie zmian klimatu. W sierpniu ubiegłego roku sąd stanowy w Montanie unieważnił prawo stanowe dotyczące pozwoleń na eksploatację paliw kopalnych, przychylając się do wniosku młodych aktywistów klimatycznych twierdzących, że mają oni prawo do czystego i zdrowego środowiska. Według prawników był to pierwszy tego rodzaju sądowy sukces młodych działaczy. Jak zaznaczano, był przełomem, który może doprowadzić do kolejnych podobnych wyroków. Sprawa z Hawajów to potwierdza.