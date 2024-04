Akcja „Pytamy o Zielone”: co kandydaci w wyborach chcą zrobić dla środowiska?

„Pytamy o Zielone” to apel do kandydatów i kandydatek, ale i do wyborców oraz wyborczyń byśmy głosując 7 kwietnia mieli w pamięci wyzwania środowiskowe miejscowości, w których mieszkamy.

Do akcji, której organizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przy wsparciu European Climate Foundation i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dołączyły osoby reprezentujące organizacje społeczne i grupy nieformalne z całej Polski. W kampanię w mediach społecznościowych zaangażowali się między innymi: podróżnik Marek Kamiński, prof. Aleksandra Przegalińska, Jan Kuroń czy vlogerka Kasia Gandor.

Akcja „Pytamy o Zielone”: co kandydaci w wyborach samorządowych zrobią dla ochrony środowiska?

„Pokazujemy, że nie trzeba być ekspertem/tką w temacie, by przyłączyć się do akcji. Można napisać post w social mediach, wysłać maila, napisać petycję czy list otwarty w konkretnej sprawie albo zorganizować przedwyborcze spotkanie. Wszystko zależy od tego, jakie mamy zasoby i potrzeby. Nie trzeba też zaczynać od zera, bo wiele wskazówek i wzorów do działania można znaleźć na naszej stronie internetowej” – mówi Elżbieta Dydak koordynująca akcję.

„To akcja ponad podziałami, która ma pokazać, że tematy takie jak: woda, zieleń, powietrze i odpady dotyczą nas wszystkich, a doniczki z kwiatami, czy łąki kwietne, to aktualnie za mało by poradzić sobie z suszami, podtopieniami, upałem czy zanieczyszczonym powietrzem. Potrzebujemy w samorządach osób, które nie będą się bały podejmować dużych decyzji odpowiadających ogromnym wyzwaniom klimatycznym, jakie odczuwamy każdego dnia. Potrzebujemy uchwał antysmogowych, wymiany kopciuchów, termomodernizacji budynków. W Polsce zanieczyszczenie powietrza zabija co roku około 50 tysięcy osób, a lekarze od dawna biją na alarm. Potrzebujemy na wczoraj decyzji, które mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie oraz jakość i koszt naszego życia. Nasza akcja pokazuje jak wiele można załatwić na poziomie samorządowym” – dodaje Anna Pięta, szefowa komunikacji akcji „Pytamy o Zielone”.