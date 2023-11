„COP 28 w Dubaju musi być szczytem, na którym kraje ostatecznie zgodzą się na uwolnienie nas od paliw kopalnych. Światowi przywódcy powinni w końcu zdecydować się zakończyć ekspansję węgla, ropy i gazu oraz przyspieszyć przejście na zieloną energię, przy sprawiedliwym i kontrolowanym wycofywaniu paliw kopalnych. To duży zawód, że przyszli rządzący nie pojawią się na tak istotnej konferencji” – mówiła Dominika Lasota, aktywistka inicjatywy Wschód – „Jeśli Donald Tusk jest w stanie pojechać do Brukseli, by jak sam mówi – walczyć o środki z KPO – powinien też w swoim kalendarzu uwzględnić choć jednodniową obecność na szczycie klimatycznym. To wstyd, że Polaków reprezentować będzie wyłącznie Prezydent Andrzej Duda.”

Inicjatywa Wschód zapowiada cały szereg działań na tegoroczny COP28 – w planach są protesty, konfrontacje z politykami, a także konferencje prasowe dla mediów. Przypomnijmy, że w 2022 roku głośno było o konfrontacji Dominiki Lasoty z inicjatywy Wschód z prezydentem Dudą w kuluarach szczytu klimatycznego w Egipcie.

Inicjatywa Wschód ma plan klimatyczny dla nowego rządu

„Możemy stać się państwem, które jest liderem sprawiedliwej transformacji. By to osiągnąć, nie tylko delegaci w Dubaju, ale też przedstawiciele przyszłego rządu powinni poważnie podejść do odchodzenia od węgla, odblokowania potencjału energii z wiatru i słońca oraz dobrych polityk społecznych, które zagwarantują nam wszystkim godne życie” - mówi Maja Włodarczyk, aktywistka inicjatywy Wschód.

„Na szczyt klimatyczny jedziemy z konkretami dla nowych rządzących, bo w obliczu nachodzących na siebie kryzysów nie mamy ani chwili do stracenia. Jeśli przyszły rząd chce faktycznie umocnić pozycję Polski w świecie, musi szybko ogłosić pierwsze kroki sprawiedliwej transformacji” - dodaje Wiktoria Jędroszkowiak, aktywistka inicjatywy WSCHÓD.

Aktywistki i aktywiści z inicjatywy Wschód przedstawili listę pięciu zadań, którymi nowy rząd powinni podjąć się w pierwszych kilku tygodniach rządów: