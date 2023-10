Ekolodzy i mieszkańcy walczą z nielegalną wielką inwestycją w Bielsku-Białej

- Historia inwestycji na Sarnim Stoku to przykład systemowego problemu zwalniania inwestorów z przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Za jednym zamachem ucisza się w ten sposób głos mieszkańców i organizacji społecznych. Jest to sprzeczne z międzynarodowym prawem, którego zobowiązała się przestrzegać Polska, a co zdążyła już dostrzec Komisja Europejska. Apelujemy więc do nowo wybranego parlamentu o natychmiastowe wprowadzenie odpowiednich zmian do tzw. ustawy ocenowej. Procesy inwestycyjne powinny być transparentne a społeczeństwo musi mieć prawo zabrania głosu w obronie swojej okolicy – komentuje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.