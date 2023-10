Połowa ludzkości zagrożona. Klimat się zmienia, denga atakuje

- Problemem zdrowotnym zmian klimatycznych jest szerzenie się chorób wektorowych, czyli tych, które są przenoszone przez komary i inne owady. To jest najważniejszy problem zdrowotny zmian klimatycznych” – powiedział w Podcaście o klimacie dr hab nauk medycznych, profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a zarazem członek Komitetu Naukowego Koalicji Klimatycznej, Tadeusz Zielonka.

Dlatego Koalicja Klimatyczna w Manifeście 100 Dni skierowanym do nowego rządu apeluje, by profilaktyka boreliozy została wzmocniona w Narodowym Programie Zdrowia jako kluczowa wektorowa choroba zależna od klimatu w Polsce. Jak wskazuje profesor Zielonka, choroby klimatozależne to jednak nie jedynie borelioza, a również choćby denga.

- Generalnie choroby egzotyczne, tropikalne przenoszą się ze strefy subtropikalnej, do południa Europy i dochodzą już do stref Polski, Czech czy Niemiec. Borelioza jest już udokumentowaną chorobą, ale na przykład choroba denga, która niegdyś była wyłącznie chorobą tropikalną, dziś jest rozpowszechniona we Włoszech, Hiszpanii czy Grecji. Już jest spotykana na Bałkanach. Są też pierwsze przypadki dengi w Czechach u obywateli, którzy nie opuścili kraju.Komara roznoszącego chorobę Denga już spotkaliśmy w Małopolsce. Jest kwestią nie czy tylko kiedy będziemy mieli w Polsce chorobę denga i wiele innych chorób egzotycznych. Problem boreliozy jest znacznie szerszy, bo chodzi o to jak polska służba zdrowia jest przygotowana na szybką diagnostykę i wczesne leczenie chorób tropikalnych – powiedział.