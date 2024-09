Materiał Partnera: BASF Polska

83 proc. badanych firm deklaruje, że generalnie w swojej działalności biznesowej uwzględnia kwestie zrównoważonego rozwoju.

Pomysł na przygotowanie takiego badania pojawił się po pierwszej edycji programu BASF Polska dla klientów „Razem dla Planety”, który prezentuje i docenia działania klientów firmy na rzecz ochrony klimatu.

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu, w Pawilonie Niemieckim German Lounge, odbyło się śniadanie biznesowe poświęcone tematowi zrównoważonego rozwoju w firmach produkcyjnych w Polsce. Wydarzenie zorganizowane pod hasłem „Zrównoważony rozwój w firmach produkcyjnych w Polsce: szansa i zysk czy… wyzwanie i obowiązek?” zgromadziło licznych przedstawicieli sektora przemysłowego.

Kluczowym punktem spotkania była prezentacja wyników pierwszego w Polsce badania na temat praktyk zrównoważonego rozwoju wśród firm produkcyjnych, zrealizowanego przez Kantar Polska na zlecenie BASF Polska.

Zrównoważony rozwój coraz ważniejszy

Wyniki badania wskazują, że zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszym elementem działalności firm produkcyjnych w Polsce, choć poziom zaangażowania różni się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Na poziomie deklaratywnym aż 93 proc. dużych i średnich przedsiębiorstw uwzględnia kwestie zrównoważonego rozwoju w swojej działalności, podczas gdy w przypadku małych firm odsetek ten wynosi 72 proc. Choć takie wyniki mogą sugerować duże zaangażowanie, rzeczywistość jest bardziej złożona.

– Wiele działań i strategii związanych ze zrównoważonym rozwojem, podobnie jak wiele postanowień i założeń Green Deal, jest obecnie pod ogromną presją związaną z kryzysami energetycznym i geopolitycznym. I to czuć w wielu odpowiedziach uczestników naszego wspólnego raportu. Jednak pozytywne jest to, że zarówno w deklaracjach, jak i w działaniach, nie widać odejścia od założeń zrównoważonej przyszłości – mówi Katarzyna Jedynak, Head of Sales Industrial Chemicals, BASF Polska.

Mimo wysokiego poziomu deklaracji jedynie 10 proc. firm ma już wdrożoną strategię zrównoważonego rozwoju, a 20 proc. jest w trakcie jej opracowywania. Wiele firm, zwłaszcza mniejszych, nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, co stanowi istotną barierę we wdrażaniu takich strategii. Brak funduszy oraz niepewność co do realnych korzyści z tego rodzaju działań są najczęściej wskazywanymi przeszkodami.

Korzyści wynikające z wdrażania zrównoważonego rozwoju są przez firmy dostrzegane, choć w różnym stopniu. Najczęściej wskazywane korzyści to poprawa wizerunku oraz lepsze warunki pracy dla pracowników. Niemniej 18 proc. badanych firm stwierdziło, że nie dostrzega żadnych pozytywnych efektów z wdrażania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, co wskazuje na istnienie znacznej grupy przedsiębiorstw sceptycznych wobec tego tematu.

Największe wyzwania

Największym wyzwaniem, które napotykają firmy w kontekście zrównoważonego rozwoju, są koszty związane z jego wdrażaniem. Obawy dotyczące sprostania rosnącym wymaganiom regulacyjnym oraz finansowym są powszechne, co może negatywnie wpływać na konkurencyjność przedsiębiorstw. Mimo to podczas spotkania podkreślono, że inwestowanie w zrównoważony rozwój może przynieść firmom znaczną przewagę konkurencyjną w przyszłości, zwłaszcza w kontekście rosnących oczekiwań rynkowych i regulacyjnych.

Wyniki badania ukazują również silne emocje, jakie budzi temat zrównoważonego rozwoju wśród polskich firm produkcyjnych. Optyka przedsiębiorstw jest bardzo zróżnicowana, a podejście do zrównoważonego rozwoju często zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Mniejsze firmy wykazują większą rezerwę wobec tego tematu, podczas gdy większe przedsiębiorstwa częściej dostrzegają jego potencjalne korzyści.

Dyskusje wokół zrównoważonego rozwoju są często nacechowane emocjonalnie, a w wielu przypadkach pojawiają się obawy związane z obniżeniem konkurencyjności na skutek agresywnie wdrażanych polityk ekologicznych. Często negatywne emocje są związane także z niewiedzą i brakiem szczegółowych informacji nt. możliwości praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju. Mimo tych wyzwań temat zrównoważonego rozwoju angażuje i zmusza do zajęcia wyraźnego stanowiska, co wskazuje na jego rosnącą wagę w polskim sektorze produkcyjnym.

„Razem dla Planety”

Badanie zostało opracowane jako uzupełnienie autorskiego programu BASF Polska „Razem dla Planety”, który ma na celu wspieranie firm w transformacji ku zrównoważonemu rozwojowi. Program ten koncentruje się na promowaniu działań biznesowych i edukacji w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Dzięki wynikom badania BASF Polska zamierza lepiej zrozumieć wyzwania, z jakimi mierzą się polskie przedsiębiorstwa produkcyjne.

Pełne wyniki raportu zostaną zaprezentowane na Gali Finałowej programu „Razem dla Planety”.

