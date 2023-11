Sześć z dziewięciu granic planetarnych

Opinia partnera:



Zwiększa się tempo zmian zachodzących na naszej planecie, obserwujemy je już nie tylko w skali dekady, ale również w skali roku czy wręcz miesiąca. Degradacja ekosystemów przyrodniczych dokonywana przez człowieka jeszcze bardziej pogłębia ten kryzys. Przeciwdziałanie zmianie klimatu wymaga zatem nie tylko ochrony bioróżnorodności czy minimalizowania negatywnego na nią wpływu, ale przede wszystkim wzmocnienia i odbudowy ekosystemów, które tracimy lub już prawie utraciliśmy.

Zainicjowana w 2021 roku ONZ-owska Dekada Odtwarzania Ekosystemów (UN Decade on Ecosystem Restoration) uzmysławia powiązanie jakości naszego życia i funkcjonowania gospodarki z jakością ekosystemów. Szczególną rolę odgrywają ekosystemy leśne, dlatego ważne jest prowadzenie takiej polityki leśnej, która uwzględnia walory przyrodnicze, a nie tylko korzyści ekonomiczne. W skali globalnej co roku tracimy około 4,7 miliona hektarów lasów tropikalnych, czyli obszar wielkości Słowacji. Ważne jest zatem, aby powstrzymać deforestację i powiększać powierzchnię lasów. ONZ szacuje, że przywrócenie do 2030 roku 350 milionów hektarów zdegradowanych ekosystemów lądowych i wodnych pozwoliłoby usunąć z atmosfery od 13 do 26 gigaton gazów cieplarnianych.

Skoro wartość usług świadczonych przez ekosystemy jest tak ogromna i są tak ważne dla przetrwania naszej cywilizacji, dlaczego z takim zapałem je niszczymy? Ten proces wpisuje się, niestety, w działania nieprzemyślane, oparte wyłącznie na chęci zysku, czego przykładem jest intensywna gospodarka leśna prowadzona w Puszczy Karpackiej.

Jak stwierdzono w „Manifeście leśnym”, przekazanym politykom tuż przed wyborami, potrzebujemy prawdziwie zrównoważonej gospodarki leśnej, uwzględniającej potrzeby społeczeństwa i środowiska naturalnego.