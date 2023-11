Standardy wysokiej efektywności energetycznej w budynkach

Niestety, błędy w tłumaczeniu dokumentów UE, gdzie jasno zdefiniowano ciepło ze słońca i PV, a tłumacz traktuje wszystko jako panel słoneczny, jednoznacznie kojarzony z fotowoltaiką, już powodują nieporozumienia. Dlatego, jeżeli chcemy w praktyce realizować budynki o wysokiej efektywności energetycznej, konieczna jest zmiana sposobu myślenia przez projektantów czy architektów. Podstawą nowego sposobu myślenia jest świadomość, że OZE nas otacza i od nas zależy, ile tej energii uda nam się zagospodarować. Żeby to zrobić jak najlepiej, musimy mieć umiejętność korzystania z różnych technologii i źródeł energii dostępnych lokalnie, oraz ich kombinacji w instalacjach hybrydowych. Niezależnie od tego, konieczne jest zwiększanie świadomości co do możliwości, jakie daje dostępna szeroka paleta technologii wykorzystywanych do redukcji strat ciepła, oraz techniki budowlanej pozwalającej np. na regulacje temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, czy odzysku ciepła z wentylacji i rekuperacji, a nie ukierunkowanie się na sugerowane w mediach i przez różnych ekspertów „jedynie słuszne i efektywne rozwiązanie”, mające być antidotum na całe zło.

- Janusz Starościk, prezes Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.