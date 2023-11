Sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną

Dlatego Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) wraz z organizacjami działającymi w ramach Porozumienia Branżowego na rzecz Efektywności Energetycznej POBE popiera ideę powołania jednego, silnego resortu budownictwa w nowym rządzie, o co zaapelowała do powstającej koalicji rządowej Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Obecnie kompetencje w zakresie budownictwa są rozproszone między pięć resortów, a to istotnie osłabia, m.in. pod względem organizacyjnym i finansowym, tę niezwykle ważną branżę.

Powołanie nowego Ministerstwa Budownictwa wydaje się kluczowym krokiem w kierunku osiągnięcia celów związanych z efektywnością energetyczną i zrównoważonym rozwojem. Polski sektor budynków odpowiada aż za ok. 38 proc. emisji gazów cieplarnianych, a nasze budynki zużywają ok. 41 proc. energii pierwotnej, wliczając w to cały ich cykl życia. Poprawa ich efektywności energetycznej, poprzez stosowanie wysokich standardów izolacji cieplnej, nowoczesnych systemów ogrzewania i chłodzenia oraz wykorzystanie energii z OZE, jest więc kluczowa dla redukcji zużycia energii i emisji CO2. Komisja Europejska przewiduje, że nowe budynki mieszkalne będą wolne od emisji od 2028 r. Znacząco pomoże to w walce ze zmianami klimatycznymi.

Ważnym wyzwaniem w obszarze budownictwa jest również integracja technologii OZE, takich jak panele słoneczne i pompy ciepła, co przyczyni się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł w miksie energetycznym. W ramach dyrektywy RED III wyznaczony jest cel udziału OZE w budynkach na poziomie 49 proc. do 2030 r. Ponadto zarówno Europejski Zielony Ład, jak i Strategia Fala Renowacji stawiają na zrównoważony rozwój urbanistyczny, m.in. poprzez tworzenie inteligentnych miast, realizujących ideę efektywności energetycznej i minimalizacji potrzeb w zakresie transportu. Dla zrównoważonego rozwoju kluczowe jest też wykorzystanie odpowiednich materiałów budowlanych – o niskim śladzie węglowym, które można poddać recyklingowi. Regulacje i standardy budowlane odgrywają tu istotną rolę.

Cele Zielonego Ładu będą wspierane przez rygorystyczne normy w zakresie efektywności energetycznej. W najbliższych latach planowane jest m.in. wdrożenie znowelizowanej dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej budynków (EPBD), przy czym warto odnotować, że poprzednia wersja dyrektywy z 2018 r. nie została jeszcze w Polsce wdrożona. Jesteśmy ostatnim krajem w UE, który nie wprowadził klas energetycznych dla budynków.

Kolejnym obszarem zainteresowania przyszłego resortu powinny być innowacje w budownictwie. Rozwój technologii i innowacyjnych rozwiązań, np. takich jak inteligentne systemy zarządzania energią lub jej magazynowania, przyspiesza transformację energetyczną. Niezbędne jest także zintegrowanie nauki, kształcenia i produkcji na rzecz rozwoju i transformacji szeroko pojętego budownictwa, obejmujące kształcenie kadr dla branży budowlanej na wszystkich poziomach edukacyjnych, od szkolnictwa zawodowego po wyższe. To również kluczowe zadanie tego resortu.