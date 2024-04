Katalonia wprowadzi ograniczenia zużycia wody dla turystów? Władze zabrały głos

Co ciekawe, nawet jeżeli ograniczenia dla turystów zostaną wprowadzone, nie będą dotyczyły one wody, która wykorzystywana jest do napełniania basenów. To kontynuacja działań podjętych w ubiegłym tygodniu – władze Katalonii poluzowały wówczas ograniczenia, w ramach których zabraniano mieszkańcom Katalonii napełniania basenów słodką wodą. Nowe przepisy mówią, że prywatne baseny mogą być nią napełniane, pod warunkiem, że władze uznają je za „ostoję klimatyczną”, która daje ulgę od upału. Właściciele hoteli domagali się także umożliwienia im korzystania z instalacji odsalania. Władze Katalonii przystały i na tę prośbę.

Aktywiści ekologiczni zajmujących się ochroną zasobów wodnych oraz mieszkańcy regionu wywierają coraz większą presję na władzach Hiszpanii, by te ograniczyły zużycie wody także dla turystów. Według barcelońskiej gildii hotelarskiej przeciętny turysta odwiedzający Barcelonę w 2022 roku zużywał około 163 litrów wody dziennie. W przypadku hoteli luksusowych liczba ta była jeszcze wyższa – wynosiła bowiem ponad 240 litrów na dzień.

Hiszpania: Największa susza od lat

Zimą – kiedy zbiorniki z wodą spadły do blisko 15 proc. ich pojemności – w Katalonii wprowadzono stan nadzwyczajny. I choć sytuacja nieco się poprawiła, bo zbiorniki wypełnione są obecnie w 18 proc., to wciąż jest to niezwykle mało.

Hiszpańskie służby hydrologiczne podkreślają, że opady atmosferyczne utrzymują się poniżej średniej od trzech lat. W związku z trudną sytuacją – w celu zwalczenia suszy – region wciąż utrzymuje większość wprowadzonych ograniczeń. Jest to między innymi zmniejszenie średniego zużycia wody o 80 proc. do nawadniania upraw, 50 proc. – do nawadniania zwierząt stadnych i 25 proc. – do celów przemysłowych. Wcześniej – chcąc walczyć z kryzysem – władze zakazały między innymi mycia samochodów, napełniania basenów i fontann oraz korzystania z plażowych pryszniców. Ograniczenia dotknęły łącznie ponad sześciu milionów mieszkańców Katalonii w 200 miastach, z Barceloną na czele.

Według ONZ temperatury w regionie Morza Śródziemnego rosną o 20 proc. szybciej niż średnia światowa. Eksperci oczekują, że wzrost ten będzie się utrzymywał – chyba, że nastąpi drastyczne ograniczenie emisji. Naukowcy wielokrotnie ostrzegali już, że z każdym rokiem doświadczamy coraz niebezpieczniejszych gorących dni oraz zaznaczyli, że że jeśli nie zostaną podjęte ambitnych działań w celu szybkiego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, temperatury staną się jeszcze bardziej dotkliwe.