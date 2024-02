W rozmowie z BBC Anna Barnadas, sekretarz ds. działań klimatycznych w rządzie Katalonii, stwierdziła, że „Barcelona i jej okolice są domem dla pięciu–sześciu milionów ludzi, a gęstość zaludnienia sprawia, że jest to obszar bardzo bezbronny”.

Władze zakładają, że w pierwszej fazie działań zużycie wody ograniczone zostanie do 200 litrów dziennie na mieszkańca. W przypadku pogorszenia się sytuacji limity dziennego wykorzystania wody zostaną zmniejszone do 180 litrów w drugiej fazie i do 160 litrów – w trzeciej.

Jak zaznaczyła zarządzająca zasobami wodnymi firma ACA, mieszkańcy muszą odpowiedzialnie korzystać z wody. Optymalne indywidualne zużycie nie powinno przekraczać 90 litrów na osobę dziennie – ocenili eksperci.

Hiszpania: największa susza od 1200 lat

Badania z 2022 roku wskazują, że na Półwyspie Iberyjskim jest najbardziej sucho od 1200 lat. Naukowcy nie mają wątpliwości, że bez odejścia od paliw kopalnych należy spodziewać się kolejnych ekstremalnych zdarzeń pogodowych i rekordowych temperatur. Badacze Copernicus Climate Change Service wielokrotnie podkreślali, że to właśnie emisje spowodowane przez człowieka są „głównym motorem” wzrostu temperatury.

Anna Barnadas stwierdziła podczas konferencji prasowej, że jest zbyt wcześnie, by móc stwierdzić, czy suszę można przypisać zmianom klimatycznym. Rząd Katalonii uważa jednak, że tak jest.

Eksperci zaznaczają, że powoduje ona wyższe temperatury, co zaostrza okresy suszy. Według ONZ temperatury w regionie Morza Śródziemnego rosną o 20 proc. szybciej niż średnia światowa i oczekuje się, że wzrost ten będzie się utrzymywał – chyba, że nastąpi drastyczne ograniczenie emisji.