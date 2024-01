Dotyczy to między innymi hoteli, które dla regionu Algarve są niezwykle istotne – to bowiem jeden z najpopularniejszych kurortów w kraju. Podjęcie takiej decyzji było trudne, ale konieczne – dotkliwa susza doprowadziła do niemal całkowitego wyczerpania wody utrzymywanej w zbiornikach.

Minister Środowiska Portugalii, Duarte Cordeiro, poinformował, że rolnicy muszą zmniejszyć zużycie wody w regionie o około 25 proc. w porównaniu z poziomem z ubiegłego roku. „W przypadku zbiorników z niższą ilością wody, cięcia mogą wynieść nawet do 50 proc.” – zaznaczył.

Ograniczenie w nawadnianiu dotyczy także miast, w tym znajdujących się w nich, popularnych wśród turystów, pól golfowych czy hoteli. Tego rodzaju obiekty musza liczyć się z ograniczeniami wody na poziomie 15 proc.

Jak zaznaczył Cordeiro, działania muszą zostać podjęte niezwłocznie, gdyż woda w zbiornikach w Algarve „ma obecnie najniższy poziom w historii”. „Bez natychmiastowej interwencji do końca 2024 roku może zabraknąć wody” – ostrzegł.

Podczas gdy niektóre miejsca na północy Portugalii z wodą problemu nie mają wcale, dzięki obfitym opadom deszczu, zbiorniki w Algarve są wypełnione średnio w zaledwie 25 proc. Na niektórych obszarach poziomy wody są alarmująco niskie – zbiorniki wypełnione są w niektórych z nich jedynie w 8 proc. Dla porównania, w ubiegłym roku wypełnione były one na poziomie 45 proc.