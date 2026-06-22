14 czerwca w okolicy fiordu Kangerluarsuk wybuchł pożar. Jak zauważa agencja AFP, jest to zjawisko rzadkie o tej porze roku – podczas gdy zwykle takie przypadki odnotowywano głównie w lipcu i sierpniu, teraz ogień pojawił się już w czerwcu. Eksperci zaznaczają, że obszar ten jest zazwyczaj w tym miesiącu w dużej mierze pokryty lodem.

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Grenlandia i pożary roślinności. „To dość nowe zjawisko”

Karl Brix Zinglersen – szef Departamentu Środowiska i Minerałów w Greenland Institute of Natural Resources – zauważa, że tak wczesne pożary są nietypowe. „Rzadko zdarza się, by takie pożary występowały już w czerwcu, i rozsądne jest przypuszczenie, że odpowiadają za to zmiany klimatu, szczególnie ocieplenie Arktyki, a także obecny efekt El Niño” – mówi badacz w rozmowie z AFP.

Grenlandia jest arktyczną wyspą, której nieliczne obszary – wolne od lodu – pokryte są tundrą. Jak wyjaśnia Zinglersen, pożary roślinności są tam zjawiskiem stosunkowo nowym.

Naukowiec wskazał, że badacze nie znaleźli śladów pożarów roślinności na Grenlandii sprzed 2008 r.. „Naukowcy przejrzeli zdjęcia satelitarne i przed 2008 r. nie znaleźli żadnych śladów pożarów roślinności na Grenlandii” – zaznacza.

Po 2008 r. zjawisko zaczęło występować częściej. „Później nabrało tempa i w okresie od 2008 do 2020 r. odnotowano 21 pożarów roślinności, niemal wszystkie w lipcu i sierpniu, podczas okresów ciepłej i suchej pogody” – dodaje ekspert, podkreślając, że pojawienie się pożarów już w czerwcu jest rzadsze niż w późniejszych miesiącach lata.

Sucha i słoneczna pogoda sprzyja zagrożeniu pożarowemu

Większość ostatnich pożarów wybuchła w zachodniej części Grenlandii, gdzie w ostatnim czasie panowały wyjątkowo wysokie temperatury i niewielkie opady. Warunki te powodują wysychanie roślinności, która staje się bardziej podatna na zapłon.

W związku z zagrożeniem straż pożarna gminy Sermersooq, obejmującej między innymi stolicę Grenlandii, Nuuk, oraz jej okolice, opublikowała zalecenia dotyczące zapobiegania pożarom. Mieszkańcom i turystom przypomniano, aby ogniska i grille rozpalali wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.

Ostatnie pożary na Grenlandii nie spowodowały obrażeń u ludzi – zostały szybko ugaszone przez służby ratunkowe. Mimo to ich pojawienie się już w czerwcu zwróciło uwagę badaczy – wpisuje się bowiem w obserwowany w ostatnich latach wzrost liczby pożarów roślinności na wyspie.

Arktyka ociepla się szybciej niż pozostałe regiony Ziemi

Eksperci zaznaczają, że jeśli globalne ocieplenie osiągnie poziom 2,6 stopni Celsjusza – co przewidywane jest do 2100 r. – fale upałów mogą stać się jeszcze bardziej intensywne niż obecnie. „Kontynuacja spalania paliw kopalnych prowadzi do dalszego przyspieszenia topnienia grenlandzkiej pokrywy lodowej” – wskazują.

Z części publikacji naukowych wynika, że Arktyka ociepla się w tempie czterokrotnie szybszym niż pozostałe regiony Ziemi. Naukowcy ostrzegają, że tak gwałtowne zmiany mogą powodować przesunięcia w systemach pogodowych oraz przyspieszać zanikanie lodu morskiego.