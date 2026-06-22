14 czerwca w okolicy fiordu Kangerluarsuk wybuchł pożar. Jak zauważa agencja AFP, jest to zjawisko rzadkie o tej porze roku – podczas gdy zwykle takie przypadki odnotowywano głównie w lipcu i sierpniu, teraz ogień pojawił się już w czerwcu. Eksperci zaznaczają, że obszar ten jest zazwyczaj w tym miesiącu w dużej mierze pokryty lodem. 

Grenlandia i pożary roślinności. „To dość nowe zjawisko”

Karl Brix Zinglersen – szef Departamentu Środowiska i Minerałów w Greenland Institute of Natural Resources – zauważa, że tak wczesne pożary są nietypowe. „Rzadko zdarza się, by takie pożary występowały już w czerwcu, i rozsądne jest przypuszczenie, że odpowiadają za to zmiany klimatu, szczególnie ocieplenie Arktyki, a także obecny efekt El Niño” – mówi badacz w rozmowie z AFP.

Grenlandia jest arktyczną wyspą, której nieliczne obszary – wolne od lodu – pokryte są tundrą. Jak wyjaśnia Zinglersen, pożary roślinności są tam zjawiskiem stosunkowo nowym.

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Naukowiec wskazał, że badacze nie znaleźli śladów pożarów roślinności na Grenlandii sprzed 2008 r.. „Naukowcy przejrzeli zdjęcia satelitarne i przed 2008 r. nie znaleźli żadnych śladów pożarów roślinności na Grenlandii” – zaznacza. 

Po 2008 r. zjawisko zaczęło występować częściej. „Później nabrało tempa i w okresie od 2008 do 2020 r. odnotowano 21 pożarów roślinności, niemal wszystkie w lipcu i sierpniu, podczas okresów ciepłej i suchej pogody” – dodaje ekspert, podkreślając, że pojawienie się pożarów już w czerwcu jest rzadsze niż w późniejszych miesiącach lata.

Sucha i słoneczna pogoda sprzyja zagrożeniu pożarowemu

Większość ostatnich pożarów wybuchła w zachodniej części Grenlandii, gdzie w ostatnim czasie panowały wyjątkowo wysokie temperatury i niewielkie opady. Warunki te powodują wysychanie roślinności, która staje się bardziej podatna na zapłon.

W związku z zagrożeniem straż pożarna gminy Sermersooq, obejmującej między innymi stolicę Grenlandii, Nuuk, oraz jej okolice, opublikowała zalecenia dotyczące zapobiegania pożarom. Mieszkańcom i turystom przypomniano, aby ogniska i grille rozpalali wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.

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Ostatnie pożary na Grenlandii nie spowodowały obrażeń u ludzi – zostały szybko ugaszone przez służby ratunkowe. Mimo to ich pojawienie się już w czerwcu zwróciło uwagę badaczy – wpisuje się bowiem w obserwowany w ostatnich latach wzrost liczby pożarów roślinności na wyspie.

 Arktyka ociepla się szybciej niż pozostałe regiony Ziemi

Eksperci zaznaczają, że jeśli globalne ocieplenie osiągnie poziom 2,6 stopni Celsjusza – co przewidywane jest do 2100 r. – fale upałów mogą stać się jeszcze bardziej intensywne niż obecnie. „Kontynuacja spalania paliw kopalnych prowadzi do dalszego przyspieszenia topnienia grenlandzkiej pokrywy lodowej” – wskazują. 

Z części publikacji naukowych wynika, że Arktyka ociepla się w tempie czterokrotnie szybszym niż pozostałe regiony Ziemi. Naukowcy ostrzegają, że tak gwałtowne zmiany mogą powodować przesunięcia w systemach pogodowych oraz przyspieszać zanikanie lodu morskiego.