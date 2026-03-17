Choć przyjmuje się, że doba trwa dokładnie 24 godziny, w rzeczywistości jej długość nie jest stała – może się ona zmieniać z różnych powodów, m.in. wskutek oddziaływania grawitacyjnego Księżyca, procesów geofizycznych zachodzących we wnętrzu planety i na jej powierzchni oraz zmian w atmosferze.

Reklama Reklama

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie naukowym „Journal of Geophysical Research: Solid Earth” eksperci przeanalizowali, jak poziom mórz zmieniał się w ciągu ostatnich 3,6 miliona lat. Aby to ustalić, przebadano skład chemiczny skamieniałości. Następnie naukowcy obliczyli, jak tym zmianom mogła odpowiadać długość doby.

Doba się wydłuża. Eksperci o tym, dlaczego ruch obrotowy Ziemi zwalnia

Wnioski ekspertów są niezwykle ciekawe – wskazują bowiem, że rosnący poziom mórz spowalnia obrót Ziemi, co sprawia, że długość doby na naszej planecie zaczęła rosnąć w tempie niespotykanym od około 3,6 mln lat. Jej przeciętna długość zwiększa się obecnie o 1,33 milisekundy na każde stulecie – wskazują eksperci.

Autorzy badania podkreślają, że w nadchodzących dekadach zmiany klimatyczne mogą mieć większy wpływ na długość doby niż grawitacja Księżyca. Tymczasem Benedikt Soja – geofizyk ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii w Zurychu i autor badania – zauważa, że nawet minimalne zmiany mogą mieć w tym przypadku poważne konsekwencje. „Choć te zmiany to zaledwie milisekundy, to mogą powodować one problemy w wielu obszarach, na przykład w precyzyjnej nawigacji kosmicznej, która wymaga dokładnych informacji o rotacji Ziemi” – mówi.