Jak wynika z najnowszego badania włoskiego Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii, zmiany klimatu wywołane działalnością człowieka mogą doprowadzić do zatopienia Wenecji i jej laguny.

Choć autorzy badania przyznają, że wzrost poziomu morza w lagunie postępuje od lat, to kryzys klimatyczny przyspiesza ten proces. To zjawisko, w połączeniu z obniżaniem się gruntu o ok. 7 milimetrów rocznie, zagraża zarówno dziedzictwu historycznemu miasta, jak i jego mieszkańcom. Autorzy badania ostrzegają, że bez wdrożenia dodatkowych środków ochronnych, miasto do 2150 roku znajdzie się całkowicie pod wodą.

Wenecja pod wodą? Prognozy naukowców dotyczące zmian klimatu

Obecnie Wenecja jest chroniona przez system barier przeciwpowodziowych MOSE (Modulo di Supporto Elettromeccanico), które poradzą sobie z różnicami poziomu morza do 3 metrów oraz wzrostem poziomu morza o 60 cm. W obliczu pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, to jednak może nie wystarczyć.

Jak ustalili naukowcy, w przypadku realizacji scenariusza zakładającego wysokie emisje, do 65 proc. powierzchni laguny może zostać zalane. W przypadku redukcji emisji zalaniu może ulec połowa powierzchni laguny.