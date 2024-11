Klimatyczna ofensywa Chin. Prezydentura Donalda Trumpa to szansa dla Pekinu

Dotychczas wsparcie finansowe dla krajów rozwijających się było przekazywane przez gospodarki rozwinięte, do których Chiny oficjalnie nie należą. Jednak tegoroczne porozumienie podpisane w Baku wezwało wszystkie kraje „do współpracy w celu umożliwienia zwiększenia finansowania”, a rozmowy jasno wskazywały, że oczekiwania co do Chin w kwestii finansowania wsparcia klimatycznego będą rosnąć, zwłaszcza, jeśli Stany Zjednoczone ponownie wycofają się z Porozumienia paryskiego.

Według nowego badania przeprowadzonego przez think tank klimatyczny Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) oraz International Society for Energy Transition Studies (ISETS), aż 44 proc. ekspertów branżowych i akademickich uważa, że emisje CO2 Chin osiągną swój szczyt najpóźniej w 2025 roku. Ponad połowa uważa z kolei, że w przyszłym roku kraj osiągnie również szczytowe zużycie węgla, generującego obecnie ok. 80 proc. emisji z paliw kopalnych w Chinach.

Eksperci liczą też na to, że kolejny krajowy plan działań klimatycznych Chin, który powinny zaprezentować w ciągu kolejnych trzech miesięcy, będzie zdecydowanie bardziej ambitny niż poprzedni oraz zgodny z celem utrzymania wzrostu globalnej temperatury na poziomie 1,5°C w stosunku do poziomów przedindustrialnych.