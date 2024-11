Badacze oceniają, że bursztyn mógł powstać po pożarze lasu, a następnie został zakonserwowany, kiedy miejsce to zalała woda. Uchroniła ona bursztyn przed działaniem promieniowania UV. Badacze zauważają też, że jakość bursztynu sugeruje, iż został on zakopany blisko powierzchni Ziemi, co potwierdza ogromne zmiany klimatu, jakie zaszły od tego czasu.

Jak zaznaczają eksperci, choć fragmenty bursztynu z tego okresu znajdowano już wcześniej w południowej Australii – która była połączona z Antarktydą – to znalezisko to jest najdalej na południe odkrytym bursztynem: na 74 stopniach szerokości geograficznej południowej i 107 długości geograficznej zachodniej.

Antarktyda była kiedyś zielona

„Analiza fragmentów bursztynu pozwala na bezpośredni wgląd w warunki środowiskowe, jakie panowały w Antarktyce Zachodniej 90 milionów lat temu. Naszym celem jest teraz dowiedzieć się więcej o ekosystemie leśnym. Między innymi, czy możemy znaleźć ślady życia zawarte w bursztynie. To odkrycie pozwala na podróż w przeszłość w jeszcze bardziej bezpośredni sposób” – mówi jeden z autorek badania, dr. Johanna P. Klages. „Nasze odkrycie jest kolejnym elementem układanki, które pomoże nam lepiej zrozumieć bagienne, bogate w drzewa iglaste środowisko lasu deszczowego strefy umiarkowanej zidentyfikowane w pobliżu bieguna południowego w środkowej kredzie” – dodaje. Jak zaznacza badaczka, niezwykle fascynujące jest to, iż w kredzie wszystkie kontynenty świata miały warunki do wzrostu lasów i istnienia życia drzew wytwarzających żywicę.

Choć dziś Antarktyda znana jest jako najzimniejszy i najbardziej śnieżny kontynent na świecie, to miliony lat temu była ona zielona. W ubiegłym roku międzynarodowy zespół naukowców – badając rdzenie lodowo-osadowe z Morza Amundsena w Zachodniej Antarktydzie – odkrył między innymi dobrze zachowaną glebę leśną oraz pyłek roślinny z zarodnikami i sieć korzeniową roślin naczyniowych i kwiatowych. Pochodziły one z najcieplejszego okresu na tle ostatnich 140 milionów lat.

Odkrycia naukowców uświadamiają, że około 80-90 milionów lat temu na Antarktydzie krajobrazy nie przypominały lodowej pustyni, lecz bujne lasy. Klimat umiarkowany dominować miał już 900 kilometrów od bieguna południowego, zaś średnia roczna temperatura wynosiła około 12 stopni.