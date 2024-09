Koniec kalendarzowego lata przyniósł intensywne powodzie we wschodniej i środkowej części Europy, najsilniej uderzając w Polskę, Czechy, Słowację, Austrię oraz Węgry. Te dramatyczne wydarzenia stanowią zakończenie lata, które okazało się najgorętszym w historii, bijąc rekord z ubiegłego roku. Jak wynika z ustaleń Usługi Zmian Klimatu Copernicus (C3S), zarówno czerwiec jak i sierpień były najgorętszymi miesiącami, a średnia temperatura w okresie od czerwca do sierpnia wynosiła na półkuli północnej 16,8°C. To o 0,3°C więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

2024: najgorętsze lato w historii

Tegoroczne lato obfitowało też w ekstremalne wydarzenia pogodowe w różnych regionach świata. Silne fale upałów w Arabii Saudyjskiej doprowadziły do śmierci ok. 1300 osób, które wyruszyły na pielgrzymkę do Mekki. Rekordowo wysokie temperatury uderzyły również w Indie, kraj, w którym do 2050 roku warunki mogą stać się niezdolne do życia. W ciągu letnich miesięcy ekstremalne upały doprowadziły do śmierci co najmniej 100 osób oraz ponad 40 000 przypadków udaru cieplnego oraz zagroziły bezpieczeństwu energetycznemu kraju.

Dla Stanów Zjednoczonych tegoroczne lato okazało się czwartym najgorętszym w historii, a kraj zmagał się z szeregiem anomalii klimatycznych w różnych regionach. Na Hawajach i południowym wchodzie kraju szalały huragany Hone i Debby, część Wirginii Zachodniej i Ohio po raz pierwszy doświadczyły ekstremalnej suszy, a na lotnisku Deadhorse na Alasce zarejestrowano rekordowo wysoką temperaturę 31,67°C. Część kraju, w tym stany Oregon, Idaho, Waszyngton i Kalifornia, walczyły z niebezpiecznymi pożarami.

Rekordowe temperatury w sierpniu odnotowano też m.in. w Australii, gdzie panowała zima, a także w Japonii oraz Hiszpanii. W lipcu tajfun Gaemi uderzył w Filipiny, Tajwan oraz Chiny, zabijając ponad 100 osób. ChRL odnotowała najgorętszy sierpień od ponad 60 lat i zmagała się z dotkliwymi falami upałów. Intensywne opady deszczu doprowadziły z kolei do powodzi w Sudanie, co przyniosło wzrost zachorowań na cholerę.