Jeden z cudów natury wysycha. Katastrofa dla przyrody i rosnące emisje toksyn

Jak zauważają naukowcy, wysychające jezioro odsłoniło zakurzone dno jeziora przesiąknięte arsenem, rtęcią, ołowiem i innymi toksycznymi substancjami. „Zagrażają one wzrostem zachorowań na choroby układu oddechowego, choroby serca i płuc oraz nowotwory. W miarę kurczenia się objętości, jezioro staje się również bardziej słone, a co za tym idzie – niezdatne do mieszkania przez zwierzęta. Naukowcy ostrzegają, że zginąć może nawet 10 milionów ptaków wędrownych i dzikich zwierząt, które często odwiedzają okolice Wielkiego Jeziora Słonego.

„To wszystko będzie miało wpływ na jakość powietrza, na ptaki wędrowne i inne dzikie zwierzęta” — powiedział w rozmowie z „Guardianem” Soren Brothers, kurator ds. zmian klimatu w Royal Ontario Museum w Kanadzie, który kierował badaniem. „To istotne zwłaszcza w czasach, gdy wszyscy staramy się znaleźć sposoby na zmniejszenie naszego śladu węglowego” – dodał.

Jak podkreślił naukowiec, wiele różnych badań wskazuje na emisje pochodzące z innych słonych jezior, w tym Morza Aralskiego w Azji Środkowej. „Potrzeba więcej badań, aby w pełni zrozumieć skalę tego zjawiska. Zarówno słone, jak i słodkowodne jeziora mogą działać jako pochłaniacze węgla, w niektórych przypadkach blokując ogromne ilości węgla w swoich osadach.

Jednak ze względu na to, że kryzys klimatyczny przyspiesza upadek tych jezior, mogą one zacząć uwalniać duże ilości dwutlenku węgla, co z kolei może nasilić globalne ocieplenie. W ten sposób tworzy się błędne koło sprzężenia zwrotnego” – zaznaczył Brothers. „Myślę, że to badanie to tylko jeden z wielu powodów, dla których powinniśmy pracować nad ochroną tego jeziora. Kryzys być może zmobilizuje społeczność do próby zrobienia czegoś" — dodał John C Lin, naukowiec zajmujący się atmosferą i zastępca dyrektora w Centrum Nauki o Klimacie i Polityki Uniwersytetu Utah w Wilkes.

Czytaj więcej Susza Jeziora na świecie wysychają. Tracą gigantyczne ilości wody Z badania opublikowanego z czasopiśmie naukowym "Science" wynika, że ponad połowa największych jezior i zbiorników wodnych na świecie utraciła gigantyczne ilości wody.

Wielkie Słone Jezioro: jeden z najbardziej zasolonych akwenów na świecie

Wielkie Słone Jezioro – największe słone jezioro na półkuli zachodniej – jest kluczowym ekosystemem, zapewniającym tysiące lokalnych miejsc pracy oraz głównych gałęzi przemysłu. To także źródło pożywienia i siedlisko dla milionów zwierząt. Jezioro to zapobiegało także unoszeniu się trującego pyłu znad dna, które odsłaniania się w miarę tego, jak poziom wody opada.