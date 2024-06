Czesi rozwijają obowiązkowy recykling. Pojawi się dodatkowy pojemnik na odpady

Czego dotyczy strategia czeskich władz? W jej ramach w gminach stanąć mają między innymi specjalne punkty do oddawania tekstyliów – obecnie w Czechach sporo ubrań wyrzucanych jest bowiem do pojemników na odpady zmieszane.

I choć w Czechach znajduje się już obecnie około 10 tysięcy punktów zbiórki zużytych ubrań, to przepisy mają lukę. Choć wprowadzają one obowiązek zbiórki tekstyliów, to nie wspominają o konieczności ich recyklingu. Czesi zamierzają więc zmienić regulacje – punktów zbiórki odzieży ma być naprawdę dużo. Władze chcą, by były one traktowane, jak miejsca, w których oddaje się zużyte baterie czy sprzęt elektroniczny.

Czechy: kolejny pojemnik na recykling

Kraje należące do Unii Europejskiej biorą sobie do serca problem związany z wyrzucaniem ubrań – już ponad połowa z nich prowadzi obowiązkową zbiórkę zużytej odzieży.

Dowodem na to, że jest to palący problem, są dane, które wskazują, że kraje Wspólnoty w 2020 roku wygenerowały około 6,95 mln ton odpadów tekstylnych. Jest to bardzo dużo, bo aż 16 kilogramów rocznie na osobę. Choć część ubrań (4,4 kg na osobę) zebrano w celu ponownego użycia i recyklingu, to większość (11,6 kg na osobę) trafiło do zmieszanych odpadów komunalnych, co oznaczało, że odzież nie nadawała się do recyklingu.

Głównymi źródłami prawie 7 mln ton odpadów tekstylnych w UE rocznie są odzież i artykuły gospodarstwa domowego. Szacuje się, że od 4 do 9 proc. produktów wprowadzanych na rynek ulega zniszczeniu, zanim zostaną w ogóle użyte - jest to od 264 do 594 tys. ton tekstyliów rocznie. jedna koszulka pochłania jej aż 2700 litrów.



Eksperci od dawna zaznaczają, że masowa produkcja niskiej jakości tekstyliów prowadzi do drastycznego wyniszczenia środowiska, a miliony ton zużytych – bądź nigdy nie kupionych – ubrań co roku lądują na wysypiskach biednych krajów. Szacuje się, że spośród 100 mld sztuk odzieży wyprodukowanej każdego roku, aż 92 mln ton trafiają na wysypiska śmieci. Oznacza to, że co sekundę trafia tam załadowana do pełna śmieciarka z ubraniami.