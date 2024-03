Najgroźniejsze dla klimatu są działania Norwegii i Wielkiej Brytanii, które nie tylko nie zamierzają ograniczyć wydobycia do końca bieżącej dekady, ale są na dobrej drodze do kontynuowania swoich działań nawet w 2050 roku.

Jak zauważyła Silje Ask Lundberg z Oil Change International, jedna z autorek raportu, „brak rozwiązania tych kwestii nie tylko podważa międzynarodowe cele klimatyczne, ale także zagraża komfortowi życia na naszej planecie”.

Autorzy analizy apelują do rządów krajów Morza Północnego, aby dostosowały swoje polityki do scenariusza ograniczenia wzrostu globalnej temperatury do 1,5°C, ze szczególnym uwzględnieniem niezwłocznego zaprzestania zatwierdzania nowych inwestycji w zakresie wydobycia ropy i gazu.

Ustalenia raportu są spójne z opublikowanym w zeszłym roku raportem Civil Society Equity Review, który wykazał, że producenci z Morza Północnego będą musieli ograniczyć produkcję o co najmniej 80 proc. do 2030 roku, a w ciągu kolejnych kilku lat zaprzestać jej całkowicie.